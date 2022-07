Bayern Munich, dossier Lewandowski : Julian Nagelsmann rage fort sur le FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone était sur le point de débuter son match amical contre l’Inter Miami (6-0) lorsque la bonne nouvelle est tombée pour les Culés. Après avoir annoncé un accord de principe et repoussé la présentation officielle de l’attaquant polonais, les Blaugranas ont enfin pu confirmer le transfert de Robert Lewandowski.

«Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert de l'attaquant polonais Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d'euros plus 5 en variables. Le joueur polonais signera un contrat de quatre saisons et sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros.»

Nagelsmann face à un défi

Une issue heureuse pour les Catalans qui ont toutefois dû attendre d’avoir cédé une partie de leurs droits TV pour avoir les moyens financiers de conclure l’affaire. Et en Bavière, cette opération fait parler. Si le Bayern a réussi à récupérer 50 M€ pour un joueur de 34 ans, le coach Julian Nagelsmann va quand même devoir faire face à un sacré défi : remplacer le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Bayern.

« Quand quelqu'un comme Robert joue devant, vous faites plus de centres. La façon dont nous allons jouer va changer. C'est un nouveau Bayern Munich. Ce sera un défi - et j'aime les défis. C'est bon pour tout le monde, nous devons trouver de nouvelles façons de jouer et être créatifs. Dans le passé, il aurait peut-être été plus facile pour l'adversaire de se préparer à notre jeu. Maintenant, nous allons être encore plus imprévisibles », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Visiblement pas effrayé à l’idée d’évoluer sans la machine polonaise, Nagelsmann s’est toutefois fait remarquer en envoyant un sacré tacle au Barça. « Le seul club qui n'a pas d'argent, mais qui achète tous les joueurs qu'il veut. Je ne sais pas comment faire ça. C'est un peu bizarre, un peu fou. » Les Blaugranas apprécieront…