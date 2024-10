L1 : Angers décroche sa première victoire contre Saint-Étienne au terme d’un match animé

La 9e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi à Angers, où le SCO, dix-septième avec 4 points, accueillait Saint-Étienne, quatorzième avec 7 unités (2 victoires, 1 nul, 5 revers). Après trois revers de suite en début de saison et quatre nuls lors des cinq dernières journées, les Angevins espéraient décrocher leur première victoire. Une rencontre qui débutait d’ailleurs idéalement pour les hommes d’Alexandre Dujeux puisque Himad Abdelli réveillait Raymond-Kopa en se jouant de Yunis Abdelhamid avant de conclure du pied gauche (1-0, 7e). Oui, mais voilà, en face, les Verts - défaits à Lens le week-end dernier - ne tardaient pas à réagir. Après une faute de Jordan Lefort dans sa propre surface, les visiteurs obtenaient un penalty logique et Zuriko Davitashvili s’y reprenait à deux fois pour égaliser (1-1, 15e). Dominateurs au fil des minutes, les Stéphanois, organisés en 4-3-3, manquaient cependant de justesse pour prendre les devants et finissaient par se faire punir… Sur un nouveau coup franc frappé par Farid El-Melali, le SCO profitait d’un cafouillage pour repasser devant. Muet depuis le 12 mars 2023 et un doublé contre l’OM, Jean-Eudes Aholou terminait d’une reprise du droit, laissant Gautier Larsonneur impuissant (2-1, 39e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Angers 7 9 -6 1 4 4 10 16 15 ASSE 7 9 -16 2 1 6 8 24

Quelques minutes plus tard, l’ASSE était encore proche de craquer, mais le dernier rempart des Verts éteignait un nouvel incendie en détournant la frappe d’El-Melali avant que Jim Allevinah ne voie sa reprise s’envoler (45+3e). Menée à la pause, la bande d’Olivier Dall’Oglio poussait pour revenir, mais butait sur un bloc angevin bien regroupé. Yahia Fofana bloquait lui la tentative de Mouton (52e). Les efforts stéphanois étaient finalement récompensés lorsque Davitashvili, servi par Lucas Stassin, enroulait parfaitement et trompait le portier du SCO (2-2, 57e). Dans la dernière demi-heure, l’ASSE accélérait encore. Très en vue, Davitashvili voyait sa nouvelle frappe flirter avec le montant droit de Fofana (64e). Mais c’est finalement Angers qui repassait devant. Après un tacle irrégulier de Batubinsika sur El-Melali, les locaux obtenaient à leur tour un penalty et Ibrahima Niane ne tremblait pas pour convertir l’offrande (3-2, 68e). Solide défensivement, le SCO résistait et remerciait Fofana, auteur d’une superbe parade sur une tête de Léo Pétrot (86e). Dans les ultimes secondes, Bamba Dieng profitait finalement d’une erreur de Mickael Nadé pour mettre fin aux espoirs de l’ASSE (4-2, 90+3e). Au classement, Angers remonte à la 14e place et dépasse son adversaire du jour, désormais 15e.