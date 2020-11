Angleterre : Gareth Southgate voit Harry Kane dépasser Rooney

Dimanche face à la Belgique, Harry Kane (27 ans) pourrait célébrer sa cinquantième sélection sous le maillot des Three Lions. Une consécration pour l'attaquant de Tottenham qui a trouvé à trente-deux reprises le chemin des filets en sélection. Un total qui lui permet de trôner au sixième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection anglaise. Même s'il a encore vingt-et-un but de retard sur Wayne Rooney attaquant le plus prolifique de l'histoire des Three Lions, Kane rêve secrètement de battre ce record. Présent en conférence de presse, le sélectionneur anglais Gareth Southgate, estime qu'Harry Kane peut atteindre cette barre fatidique.

« En ce qui concerne les possibilités, le record de buts marqués est vraiment intéressant car son taux de réussite pour nous est phénoménal et il a du temps de son côté pour poursuivre le record de Wayne Rooney, ce qui serait un exploit remarquable. Je sais que de son point de vue, si l'accomplissement personnel est quelque chose vers quoi il est poussé, c'est l'accomplissement de l'équipe qui le préoccupe en premier lieu, » analyse ainsi Southgate. Harry Kane parviendra-t-il à égaler au moins le record de Wayne Rooney ? Affaire à suivre...