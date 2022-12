FC Barcelone : Iñaki Peña vers la prolongation

La suite après cette publicité

Jeune portier du FC Barcelone, Iñaki Peña (23 ans) n'a pas encore eu vraiment sa chance avec le club catalan. Revenu de prêt l'été dernier après un passage intéressant du côté de Galatasaray, il ne compte cette saison à son actif qu'un match de Ligue des Champions contre le Viktoria Plzen (4-2). Toujours devancé par Marc-André ter Stegen dans la hiérarchie, il voit son contrat se terminer en juin prochain. Cependant, il reste dans les plans des Blaugranas.

D'après Sport, le club catalan entend prolonger Iñaki Peña de trois années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026 et un accord serait proche entre le club et le joueur. Avec un contrat revu à la hausse et un statut de joueur de l'équipe première à la clef (il porte le numéro 26 et les numéros entre 1 et 25 sont destinés à l'équipe première). D'ailleurs, il a de fortes chances d'être le gardien sollicité pour la Copa del Rey cette saison.