Espagne-Portugal : les compositions officielles

Au lendemain de la victoire des Espoirs portugais face à leurs homologues espagnols en demi-finale de l'Euro U21 (1-0), place aux grands ! En match de préparation à l'Euro 2020 qui débute dans une semaine, la Roja accueille la Seleção das Quinas au Wanda Metropolitano de Madrid (19h30). L'objectif pour Luis Enrique et Fernando Santos : répéter, tester des joueurs et monter tout doucement en puissance. Mais certainement pas dévoiler toutes leurs cartes.

La suite après cette publicité

Tombée dans le groupe E, en compagnie de la Pologne, de la Suède et de la Slovaquie, l'Espagne lance sa préparation avec un 4-3-3. Fait notable : la titularisation dans l'axe de la défense du Français, désormais international espagnol, Aymeric Laporte ! Reversé dans le groupe de la mort, avec l'Allemagne, la France et la Hongrie, le Portugal démarre cette première rencontre amicale avec le Parisien Danilo au milieu. Les Lillois José Fonte et Renato Sanches sont là, Cristiano Ronaldo aussi. João Felix retrouve lui une pelouse qu'il connaît bien.

Les compositions officielles :

Espagne : Unai Simon - Marcos Llorente, P. Torres, Laporte, Gaya - Fabian Ruiz, Busquets, Thiago - F. Torres, Morata, Sarabia

Portugal : Rui Patricio - N. Semedo, Pepe, Fonte, R. Guerreiro - Renato Sanches, Danilo Pereira, S. Oliveira - João Felix, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo