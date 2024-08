OM-Reims | Streaming : comment regarder le match en direct

L’Orange Vélodrome va faire le plein dimanche soir pour la première rencontre à domicile de l’OM en Ligue 1 Mc Donald’s. Il faut dire que la formation présidée par Pablo Longoria a frappé un gros coup en s’imposant 5-1 sur la pelouse de Brest, pourtant qualifié en Ligue des Champions et 3e du dernier championnat. Grâce à un Mason Greenwood étincelant et un Luis Henrique retrouvé, la bande à Roberto De Zerbi a déjà frappé un grand coup sur le championnat de France 2024-25. Autant dire que c’est une équipe du Stade de Reims pas dans sa meilleure forme qui va devoir tenter de faire bonne figure devant les 60 000 spectateurs attendus du Velodrome.

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille veut surfer sur sa bonne dynamique en s’imposant pour la deuxième fois en deux matches et ainsi montrer à tous les clubs, à commencer par le PSG qu’il faudra compter sur eux cette saison. Surtout, ce sera l’occasion pour le technicien italien marseillais de montrer l’avancée de son travail à la tête de l’équipe, lui qui a rejoint la Canebière début juillet. Sans Pierre-Emerick Aubameyang, qui a quitté l’OM pour l’Arabie Saoudite, le club Ciel et Blanc présente forcément un nouveau visage, que les supporters ont hâte de découvrir. Avec Greenwood, Henrique, Wahi mais aussi Harit et sans doute la recrue Jonathan Rowe, le club a des arguments offensifs à présenter. Auxquels il faut ajouter les recrues Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Koné dans l’entrejeu, le défenseur Derek Cornelius et le gardien argentin Geronimo Rulli. Face à eux, la formation coachée par Luka Elsner tentera de relever la tête après sa triste défaite 2-0 à domicile face au LOSC. Le club champenois pourra ainsi compter sur sa jeune recrue estivale Gabriel Moscardo, fraîchement prêté par le PSG.

Regarder le match de foot OM-Reims en streaming

Pour ce match qui clôturera la 2e journée de Ligue 1, on peut s’attendre à du grand spectacle et à des buts. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour le cycle 2024-2029 et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal + qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Si ce n’est pas le cas, aucune inquiétude non plus, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée.

La suite après cette publicité

Pour regarder en exclusivité ce deuxième choc de la deuxième journée de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN. Et la plateforme vous propose différentes offres, en fonction des budgets. La plus complète se nomme DAZN Unlimited, et vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…). Votre abonnement sera actif immédiatement et vous coûtera à partir de 29,99 € par mois, si vous prenez un engagement sur 1 an. Sans engagement, avec donc la possibilité de résilier à tout moment, le prix de l’abonnement s’élève à 39,99 € par mois. Rappelons que vous pouvez aussi choisir l’abonnement Supersport, avec un match de Ligue 1 par journée pour 14,99 € par mois avec engagement (19,99 € par mois sans engagement).

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce OM vs Reims directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match OM-Stade de Reims.