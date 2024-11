Brest : Eric Roy envoie un message au FC Barcelone et veut "torturer" Raphinha

Petit poucet de la Ligue des Champions, le Stade Brestois 29, n’en est pas moins un candidat coriace. Actuellement quatrième avec 10 points acquis sur 12 possible, le club breton se déplace ce mardi en Catalogne pour croiser le fer avec le FC Barcelone. Un choc des extrêmes que savoure Eric Roy, le coach brestois. En conférence de presse, il a donné le ton sur la proposition de son équipe face aux Blaugranas : «on va essayer d’avoir le ballon le plus possible. Le niveau du Barça est très élevé, si on regarde leur match contre le Bayern ou Madrid, c’est presque mieux de rester chez soi. En Espagne, ils aiment le football et le bon jeu. Les supporters du Barça peuvent être satisfaits du style qu’impose Flick. Nous sommes conscients de ce qu’il y a, mais nous essaierons de faire un bon spectacle. Nous ne voulons pas mettre 11 joueurs derrière le ballon, mais nous ne savons pas s’ils nous y soumettront. Peut-être que le Barça ne nous laissera pas imposer notre jeu, mais nous allons essayer. Ce sera certainement un bon match.»

Conscient du côté unique de cette rencontre, Eric Roy veut tout faire pour que son équipe réalise quelque chose d’historique et voit cela comme une belle récompense même si cette dernière devrait être accompagnée de douleurs : «cela dure 95/100 minutes et il va falloir être courageux et avoir du courage pour jouer contre cet ogre qu’on appelle le Barça. C’est un honneur de visiter le Barça, inimaginable, il n’y a pas si longtemps. Nous allons essayer de les confronter, conscients de leur potentiel. Si j’avais une corde, j’attacherais Raphinha (rires). Demain, nous essaierons de montrer à l’Europe notre proposition. C’est incroyable de pouvoir jouer contre ce rival. Si nous remontons un an ou deux en arrière, nous ne pourrions pas imaginer voyager sur un terrain comme celui-ci avec 3 000 supporters brestois.»