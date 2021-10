Costa Rica : Keylor Navas n'en finit plus de faire des miracles

La suite après cette publicité

Fortunes diverses pour les gardiens du Paris SG en cette fenêtre internationale. Gianluigi Donnarumma (22 ans) a vécu un Final Four de Ligue des Nations plutôt compliqué, avec des sifflets à Milan et une défaite en demi-finale contre l'Espagne (1-2) puis une troisième place arrachée contre la Belgique (2-1), malgré un but de Charles De Ketelaere entre ses jambes... Pas forcément de nature à le rassurer avant de retrouver la Ville lumière et son concurrent Keylor Navas (34 ans). D'autant que le Costaricain, lui, est en pleine forme.

Homme du match au Honduras (0-0, éliminatoires Mondial 2022) il y a quelques jours grâce à plusieurs parades importantes face à Kervin Arriaga notamment, le portier a permis aux siens de ramener un point précieux en déplacement. Ce dimanche, le gardien, que les rumeurs situent déjà dans l'orbite du nouveau riche Newcastle, a réalisé un superbe arrêt en toute fin de rencontre, empêchant le Salvador d'égaliser et permettant donc aux Ticos de prendre trois points très importants dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar (2-1).

Une claquette de grande classe qui lui a valu les éloges de son sélectionneur national Luis Fernando Suarez en conférence de presse d'après-match. «Je crois que l'une des choses les plus importantes que doit diffuser un gardien, les arrêts mis de côté, c'est de la sécurité pour les gens qui jouent avec lui. C'est ce qu'irradie Keylor Navas, de la sécurité. Pas seulement de par ses arrêts spectaculaires, contre le Honduras et ce soir, mais pour tout ce qu'il fait d'autre. S'il y a un synonyme de Keylor, c'est bien celui-là : sécurité», a-t-il lâché.

Salué pour ses prouesses entre les montants, mais aussi pour son état d'esprit de leader (il est l'un des capitaines du groupe avec Bryan Ruiz et Celso Borges), le n° 1 sera une nouvelle fois attendu à ce niveau ce mercredi pour le déplacement aux États-Unis, actuels deuxièmes de la poule CONCACAF (8 points) derrière le Mexique (11 unités). Le Costa Rica, 5 points au compteur, aura bien besoin des miracles de San Keylor, qui fêtera sa 99e sélection pour l'occasion, afin de continuer à croire en ses chances de Mondial 2022.

🧤¿Se perdieron esta jugada de Keylor??!! 😱😱😱



Navas se llevó los aplausos 👏 esta noche y volvió a brillar con su selección 💫 🇨🇷#CWCQpic.twitter.com/thNgbsajMy — Concacaf (@Concacaf) October 11, 2021