Jorge Valdano tacle Martin Odegaard

A 22 ans, Martin Odegaard va rebondir du côté d’Arsenal. Déçu par son retour au Real Madrid l’été dernier, le Norvégien, qui n’est apparu qu’à sept reprises en Liga cette saison, a demandé à plein bagage pour retrouver un meilleur temps de jeu. Et sauf surprise, c’est du côté d’Arsenal que le Scandinave va rebondir, sous la forme d’un prêt. Un choix qu’a critiqué l’ancien dirigeant de la Casa Blanca, Jorge Valdano.

La suite après cette publicité

« Je ne pense pas qu'Odegaard ait mal joué quand c'était son tour, mais il manquait un peu d'audace et d'avoir un peu plus de sens du risque. Il a manqué de patience. Un joueur du Real Madrid doit avoir plus de capacité à souffrir, il ne doit pas abandonner si tôt », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Marca.