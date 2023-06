Qualifications Euro 2024 : la Bulgarie se heurte à la Lituanie, le Luxembourg en maîtrise contre le Liechtenstein

Ce samedi après-midi se poursuivaient les éliminatoires de l’Euro 2024 avec deux rencontres à 15h00. Dans le groupe G, la Bulgarie n’est toujours pas parvenue à lancer sa campagne. Confrontés à la Lituanie à Kaunas, les Lions n’ont pu se contenter que d’un match nul (1-1), et ce, malgré la réduction à 10 de leur adversaire dès la 17e minute de jeu. Un résultat qui ne fait les affaires de personne, la Bulgarie et la Lituanie luttant pour la dernière place avec 1 point chacun.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, le Luxembourg s’est quant à lui imposé sans trembler face au Liechtenstein, en partie grâce à l’ancien Troyen Gerson Fernandes, passeur décisif pour Danel Sinani (59e), puis buteur en toute fin de rencontre (89e). Au classement, le Luxembourg grimpe temporairement à la 3e position (4 points), en attendant la rencontre entre le Portugal et la Bosnie-Herzégovine à 20h45. Le Liechtenstein est dernier avec 0 point et toujours 0 but marqué.

