Juventus : Fabio Paratici évoque une saison sans recrutement

Directeur sportif de la Juventus depuis le départ de Beppe Marotta, Fabio Paratici a un rôle crucial dans l'évolution du club turinois. Interrogé par Sky Sports Italia, ce dernier n'a pas manqué d'évoquer le prochain mercato qui risque bien d'être perturbé par la pandémie de coronavirus et la crise économique que vit le football.

«Nous regardons la vie de tous les jours, nous changeons notre vision tous les jours et nous sommes plus pessimistes ou optimistes selon le bulletin de 18h. Vous devez être élastique parce que vous pensez à une chose et deux heures plus tard vous devez penser à une autre, il en sera de même pour le marché des transferts» a-t-il lâché avant d'évoquer une saison 2020/2021 avec les mêmes effectifs que cette saison : «c'est une possibilité».