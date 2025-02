Auxerre - OM : les compositions probables

Solide dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille veut poursuivre sa marche en avant, ce samedi, lors du déplacement sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Contre l’AJ Auxerre, les hommes de Roberto De Zerbi auront, en effet, à cœur d’enchaîner une quatrième victoire consécutive dans l’élite du football français.

De son côté, l’AJA, qui avait surpris l’OM à l’aller, compte bien retrouver le chemin du succès après près de trois mois sans victoire en championnat. Pour cette rencontre, Christophe Pélissier devrait opter pour un 5-4-1 avec l’indéboulonnable Léon dans les cages. En défense, Joly, Osho, Jubal, Akpa et Mensah pourraient quant à eux être associés.

L’OM avec Rongier, Bennacer et Gouiri ?

Au milieu de terrain, Massengo et Owusu formeront le double pivot alors que Perrin et Sinayoko soutiendront Bair, seul en pointe, laissant Hamad Traoré sur le banc. En face, la formation olympienne, qui aura soif de revanche, devrait se présenter dans son traditionnel 3-4-2-1. Rulli débutera, sans surprise, dans les buts et sera protégé par une défense à trois composée de Murillo, Rongier et Cornelius. Kondogbia débuterait comme remplaçant.

Si Roberto De Zerbi devra se passer des services de Balerdi, suspendu pour ce match, Luis Henrique et Merlin évolueront, eux, dans des rôles de piston. Dans l’entrejeu, Bennacer et Höjbjerg devraient une nouvelle fois être associés. Enfin, Rabiot et Greenwood accompagneront Gouiri, logiquement aligné à la pointe de l’attaque après des débuts tonitruants sous le maillot phocéen.

