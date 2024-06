Euro 2024 : les Bleus ont préparé les tirs au but

La France affronte la Belgique lundi soir à l’occasion des 8es de finale de l’Euro. Un match à élimination direct qui rappelle un élément clé. Il faut un vainqueur, même après un nul, et donc passer potentiellement par une séance de tirs au but. Dans un passé récent (et moins récent), ça ne rappelle pas de bons souvenirs aux Bleus, défaits dans cet exercice à ce même stade de la compétition par la Suisse il y a trois ans, et par l’Argentine en finale du dernier Mondial.

Pour éviter cela, les hommes de Didier Deschamps ont effectué quelques séances dans ce domaine. «Bien sûr, on y pense. On a travaillé», rapporte Ibrahima Konaté, présent dans cette finale au stade de Lusail, sans avoir tenté sa chance. «Après, les tirs au but… si le gardien plonge du bon côté… il y a toujours un facteur chance. Et puis les conditions en match ne pourront jamais être reproduites mais on y travaille», soutient le défenseur central.