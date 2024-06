Ballon d’Or : Neymar donne son prono pour le classement de Mbappé

Le Ballon d’Or 2024 sera décerné le 28 octobre prochain au Théâtre du Châtelet. Sans surprise, Vinicius Junior et Jude Bellingham sont les deux grands favoris pour le sacre grâce au 14e succès du Real Madrid en Ligue des Champions.

Interrogé par la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, Neymar a été invité à donner son pronostic sur le classement du top 3. Et l’ancien Parisien a eu une pensée pour Mbappé, alors que les deux hommes ne sont plus trop amis. « Vinícius Júnior est premier, Rodrygo et Bellingham sont deuxièmes ex aequo et Mbappé entre en lice à la troisième place », a-t-il déclaré.