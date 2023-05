D1 Arkema : l’OL s’offre le PSG et remporte son 16e titre

Le football est un sport qui se joue à onze et à la fin c’est l’Olympique Lyonnais qui gagne. Une nouvelle fois, les Fenottes ont remporté la D1 Arkema, un trophée qu’elles ont remporté à 16 reprises sur les 17 dernières éditions (le PSG a été sacré en 2021). C’est le plus haut total dans les 5 plus grands championnats européens. Justement, le sacre s’est dessiné ce dimanche à l’occasion de la 21e journée de championnat face aux Franciliennes du Paris Saint-Germain.

Disposant de trois points d’avance avant l’ultime journée, l’Olympique Lyonnais se devait de l’emporter pour valider officiellement ce titre. Fermée, la rencontre s’est débloquée dans les dernières secondes avec le but de Signe Bruun dans les dernières minutes (88e). La dernière journée sera donc anecdotique pour des Lyonnaises championnes et des Parisiennes qui termineront une nouvelle fois à la deuxième place.

