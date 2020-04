Le Barça réclame une somme folle pour Philippe Coutinho, le Bayern mise tout sur Leroy Sané

Le Bayern espère l'avoir à un prix raisonnable

En Allemagne, il y a du nouveau sur le dossier Leroy Sané au Bayern. Hier, le journal Bild faisait état d'un coup de téléphone entre lui et le coach Hansi Flick. Aujourd'hui le quotidien allemand affirme que le Bayern Munich est déterminé à le faire venir. Le club bavarois et son entraîneur hésitaient avec Timo Werner, mais maintenant, le choix est fait. Et c'est l'attaquant de Manchester City qui a les faveurs du champion de Bundesliga. Ce dernier espère d'ailleurs que la crise actuelle fera baisser son prix, à hauteur de 70M€.

100 M€ ou rien pour Coutinho

Du côté de l'Espagne, le Barça aurait pris une position claire au sujet de Philippe Coutinho. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana n'ont pour l'instant reçu aucune offre sérieuse, notamment de Premier League, où ils plaçaient leurs espoirs. De plus, le club catalan ne veut surtout pas mal vendre son international brésilien, qui était prêté au Bayern cette saison, car il avait été acheté à prix d'or à Liverpool. L'objectif du Barça est donc clair concernant Coutinho, il faut le vendre au minimum à 100M€. Sinon, il jouera tout simplement pour les culés, et rejoindra l'équipe du Quique Setién.

La balle est dans les mains de Donnarumma

En Italie, ce sont les clubs milanais qui font la Une de La Gazzetta dello sport, ce jeudi. D'abord, car les Rossonerri s'activent pour conserver pour Gianluigi Donnarumma. Il est l'un des symboles de l'AC Milan et le club souhaite le garder. Première proposition, un contrat prolongé jusqu'en 2022 avec un salaire plus bas, mais avec un gros bonus en cas de qualification en Ligue des Champions. La balle est maintenant entre les mains du gardien italien. Autre information qui nous intéresse en couverture du journal, celle qui concerne Lautaro Martinez. D'après le quotidien transalpin, l'Inter ne fera aucun cadeau au Barça qui veut chiper son attaquant vedette. Les Nerazzurri n'accepteraient de le voir partir qu'avec une grosse somme d'argent sur la table des négociations. Minimum 90M€, car sa clause libératoire qui s'élève à 111M€ ne peut être levée que dans les 15 premiers jours du mois de juillet. À noter que l'Inter doit aussi subir la pression d'un autre concurrent sur le dossier, celle de Liverpool, sur les conseils d'un certain Jurgen Klopp.