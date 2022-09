Rien ne va plus à Leicester !

La suite après cette publicité

La coupe est pleine pour Leicester ! Habitués à jouer les premiers rôles ces dernières années avec deux cinquièmes places en 2020 et 2021, les Foxes sortent certes d'un exercice plus compliqué où ils ont terminé au 8e rang. Malgré tout, l'effectif talentueux à la disposition de Brendan Rodgers laissait entrevoir une entame d'exercice moins chaotique. En six matches, Leicester est bon dernier de Premier League avec un seul match nul acquis contre Brentford lors de la 1re journée (2-2). Depuis c'est cinq défaites d'affilée avec dans le lot des lourdes défaites contre Arsenal (4-2) et Brighton (5-2). Certes, le calendrier n'a pas été évident avec aussi des rencontres perdues contre Chelsea (2-1) et Manchester United (1-0) mais le bilan est inquiétant pour les champions d'Angleterre 2016 qui ont déjà encaissé la bagatelle de seize buts.

Alors que les supporters réclament déjà sa tête, Brendan Rodgers est particulièrement contesté et vient de vivre sa pire série depuis sa prise de fonction à Leicester. Ce dernier a d'ailleurs évoqué un mercato trop calme en conférence de presse sur le plan des arrivées qui ne l'a pas aidé à renforcer suffisamment son équipe : «je vais continuer à faire mon travail, venir étudier et faire tout ce que je peux. Je n'ai jamais refusé de travailler. Je suis toujours arrivé tôt et j'ai fini tard le soir et jusqu'à ce que quelqu'un me dise le contraire, je continuerai à le faire. Le défi, il faut le relever, je ne vais certainement pas me dérober [...] Nous avons les joueurs que nous avons qui ont les compétences dont ils disposent, et nous devons essayer de maximiser ce que nous pouvons en tirer. Nous devons essayer de trouver un moyen. Pour nous, c'est comme un puzzle. Il nous manque des pièces. C'est un défi constant d'essayer de combler les lacunes là où les pièces manquent. C'est la réalité.»

Un mercato raté

«Je suis venu à Leicester pour concourir et au départ, j'ai pu le faire. Vous devez ajouter de la qualité, mais au cours des deux dernières fenêtres (de transfert ndlr), nous n'avons pas pu le faire. J'aurais adoré avoir ajouté cinq ou six joueurs, mais si vous ne pouvez pas le faire, vous devez le respecter et travailler avec ce que nous avons» a aussi expliqué l'ancien coach de Liverpool. Des déclarations commentées par Gary Neville sur son podcast : «qu'est-ce qu'il était censé dire d'autre, Brendan Rodgers ? Il s'attendait à ce que la fenêtre aille mieux [...] Ils ont l'air un peu en difficulté, je dois dire, ça n'a pas l'air d'être là et si vous démoralisez un vestiaire, un manager et un staff technique avec les joueurs qui partent, c'est très difficile de récupérer ça. Je serais très inquiet si j'étais Leicester en ce moment.» Un constat assez implacable, le dernier mercato ayant été un fiasco.

Ne déboursant que 17 millions d'euros cet été pour faire venir Wout Faes (24 ans) du Stade de Reims à la fin du mercato, Leicester ne compte que le Belge, son compatriote Dennis Praet (de retour de prêt du Torino) et le troisième gardien Alex Smithies (32 ans) venu de Cardiff comme renforts. Une décision de peu recruter liée en partie à la surveillance de l'UEFA par rapport au fair-play financier qui a freiné le club anglais. Dans le même temps, Ademola Lookman n'a pas été conservé après son prêt, mais deux pertes importantes sont à déplorer. Kasper Schmeichel (35 ans) parti à Nice alors que son remplaçant Danny Ward ne convainc pas et Wesley Fofana (21 ans) qui a rallié Chelsea et que Wout Faes aura la lourde responsabilité de remplacer. Disposant encore d'éléments de qualité (James Justin, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, James Maddison, Harvey Barnes ou encore Jamie Vardy), Leicester paye autant la perte vitesse de cadre historique que les départs avortés de certains éléments. Les symptômes de la fin de cycle sont bien présents.

Des cadres en régression

Remportant la FA Cup 2021 avec Leicester et échouant deux fois à la dernière journée pour se qualifier en Ligue des Champions avec son groupe, Brendan Rodgers dispose d'un effectif éprouvé mentalement. Pas épargné aussi par les blessures à l'image du latéral droit Ricardo Pereira qui enchaîne les voyages vers l'infirmerie, le club des Midlands de l'Est voit aussi certains éléments décliner. La star Jamie Vardy (35 ans) n'a pas encore marqué cette saison (2 offrandes en 6 matches) et même si son dernier exercice est honnête (17 réalisations en 33 matches), son importance dans le collectif décroit progressivement. Même son de cloche pour un Wilfred Ndidi (25 ans) capable de faire énormément de bien dans l'entrejeu, mais dont les blessures qui l'ont perturbé ces dernières saisons ne lui ont pas encore permis de retrouver son meilleur niveau. En défense centrale, le Turc Caglar Söyüncü (26 ans) est totalement sorti de la circulation après deux saisons déjà compliquées.

Daniel Amartey (27 ans) joue alors que c'est un latéral de formation et ce n'est pas franchement fameux, mais c'est toujours mieux que le niveau affiché par son concurrent sans parler du Danois Jannik Vestergaard (30 ans) qui est un flop depuis son arrivée de Southampton. La charnière dépend donc principalement du vétéran Jonny Evans (34 ans) dont le poids des années est en train de doucement le rattraper. Au milieu, les deux stars Youri Tielemans (25 ans) et James Maddison (25 ans) doivent digérer un mercato compliqué. Possibles partants, les deux hommes sont restés alors que le Belge était évoqué à Arsenal et Manchester United tandis que l'Anglais plaisait aussi aux Gunners, mais également à Newcastle. Pouvant partir à l'Atlético de Madrid et au Borussia Dortmund, mais resté suite à la blessure de Ricardo Pereira, Timothy Castagne (26 ans) est aussi dans une drôle de situation. Ce lundi, The Athletic explique que Brendan Rodgers n'était pas inquiété, mais que la situation devrait évoluer si rien ne s'arrange. De plus le message du Nord-Irlandais dans le groupe passerait moins et ce dernier va devoir réagir au plus vite.