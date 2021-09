Turquie, Leicester : Çağlar Söyüncü plus que jamais au fond du trou

Sosie non officiel de Lord Farquaad, un personnage de Shrek avec qui les supporters de Leicester aiment bien le comparer, Çağlar Söyüncü a une belle cote de sympathie au sein du club anglais. Arrivé en 2018, il a eu besoin d'une saison d'adaptation avant d'exploser et de facilement remplacer Harry Maguire parti à Manchester United. S'affirmant comme l'un des meilleurs défenseurs du Royaume grâce à son sens de l'anticipation, à sa relance et à sa solidité, le natif d'Izmir avait crevé l'écran. Pourtant les soucis ont pris forme la saison dernière avec une déchirure des adducteurs en octobre 2020. Loupant 19 matches jusqu'à décembre 2020, le joueur turc verra Leicester trouver son rythme sans lui avec notamment l'avènement de Wesley Fofana.

S'il retrouvera logiquement sa place en seconde partie de saison, ses prestations étaient moins abouties et témoignaient d'une difficulté à retrouver son niveau. Parti à l'Euro 2020 avec la Turquie, il nourrissait de grandes ambitions, mais celle-ci ont été vites balayées. Avec des défaites 3-0 contre l'Italie, 2-0 contre le Pays de Galles et 3-1 contre la Suisse, la formation turque a pris l'eau et Çağlar Söyüncü s'est noyé avec tous ses coéquipiers. Régulièrement dépassé, le joueur de Leicester était en plein naufrage et a quitté la compétition par la petite porte. Miné mentalement, on s'attendait à ce que son retour dans les Midlands de l'Est allait lui faire reprendre des couleurs. C'est tout le contraire qui se passe pour le moment.

Les erreurs s'accumulent pour Çağlar Söyüncü

Si les Foxes ont bien commencé avec 6 points en trois journées et un succès lors du Community Shield contre Manchester City (1-0), le défenseur central turc est toujours en perdition. Certes les circonstances sont atténuantes, car en ce début de saison, Leicester doit se passer de Jannik Vestergaard, Jonny Evans et Wesley Fofana qui sont blessés et le latéral Daniel Amartey a été replacé dans l'axe. Cependant, cela n'excuse pas tout. Coupable sur le penalty concédé contre Norwich (victoire 2-1) et transformé par Teemu Pukki, il a surtout été catastrophique contre West Ham (défaite 4-1). Offrant un but à Michail Antonio et passant à côté de son match, il n'était que l'ombre de lui même.

Son coach Brendan Rodgers l'avait bien reconnu après la rencontre et avait essayé de l'encourager : «c'était une soirée difficile pour Çağlar Söyüncü. Çağlar a connu des jours meilleurs, mais il va rebondir. Si vous ne jouez pas à côté de quelqu'un qui vous parle tout au long du match, vous devez toujours être capable de diriger l'équipe, et c'est quelque chose qu'il sait qu'il doit améliorer.» De retour en sélection turque en ce début de mois de septembre, Çağlar Söyüncü n'a pas arrangé sa situation. Mis sur le banc face au Monténégro (2-2), il était titulaire contre les Pays-Bas. Balayé 6-1 comme toute son équipe, il a aussi vu rouge après 44 minutes de jeu. Les faits sont têtus et ils s'accumulent drôlement pour l'ancien de Fribourg. Cela devient urgent pour lui désormais.