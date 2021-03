EdF : le point médical de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Après un petit nul contre l'Ukraine au Stade de France (1-1), les Bleus se sont imposés sans vraiment qu'il y ait combat au Kazakhstan (2-0). Ce mercredi, en revanche, ils affrontent un plus gros morceau en se déplçanat en Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, Didier Deschamps était en conférence de presse d'avant-match ce mardi. Il a fait un point sur les joueurs qui étaient disponibles ou non et touchés ou non devant les médias présents.

« Anthony (Martial, ndlr) a un petit souci au niveau du genou, rien de décisif aujourd'hui. Il n'est pas au mieux, il ne participera pas à la séance ce soir. On fera le point demain. La blessure grave a été écartée. Le fait de voyager n'aide pas pour n'importe quelle blessure. (Pogba) S'il a débuté le dernier match, j'ai estimé qu'il pouvait débuter. Il est à la recherche de temps de jeu pour retrouver le rythme. Il se sent bien », a expliqué le sélectionneur national ce mardi.