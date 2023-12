Botafogo : la réaction inattendue de John Textor

Cette fois, c’est officiel. Moqué depuis plusieurs semaines au Brésil pour avoir gâché une avance de plusieurs points au classement, Botafogo est officiellement exclu de la course au titre à une journée de la fin. Tenu en échec par Cruzeiro, le club carioca vient d’enchaîner 10 matches sans victoire. Descendu à la cinquième place du classement, O Glorioso n’est donc pas encore assuré d’être directement qualifié pour la prochaine Copa Libertadores. Une énorme désillusion. Mais pour John Textor, il faut se servir de ces événements pour positiver.

La suite après cette publicité

« Je me fiche du passé. Je ne veux pas entendre parler de 30 ans sans titre. Nous devons cesser de regarder dans le rétroviseur. Nous devons baisser notre rétroviseur et regarder à travers le pare-brise. Regarder vers l’avant. Je suis ici depuis 18 mois. J’ai repris un club qui était en faillite et qui ne comptait que trois joueurs ayant l’expérience de la Série A. Certains de ces hommes, qui ne sont pas appréciés aujourd’hui, sont ceux qui nous ont fait rêver. Ils travaillent dans un environnement très difficile et essaient de se retrouver. Ce sont de jeunes hommes qui nous ont fait vivre des moments incroyables cette année. Mais la façon dont nous avons terminé la saison est très décevante. Nous n’avons pas réussi à nous retrouver. C’est décevant. Les supporters n’aiment pas l’entendre, mais nous avons progressé. Nous sommes sortis de la Série B, nous avons joué en Copa Sul-Américana cette année, nous allons nous battre pour trois points de plus lors de la dernière journée et nous allons jouer la Libertadores en 2024. C’est un progrès », a-t-il confié en zone mixte.