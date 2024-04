ASSE : un ancien d’Arsenal en pole pour le rachat

Club mythique du football français, l’AS Saint-Etienne veut retrouver la Ligue 1 au plus vite. Les Verts sont bien partis pour y parvenir, eux qui pointent à la deuxième place du classement en Ligue 2 (55 points après 32 journées). En parallèle, les Stéphanois continuent d’avancer sur une possible vente du club. Ce jeudi, le quotidien L’Equipe nous donne des informations fraîches sur le sujet.

Ainsi, on apprend qu’un candidat se détache. Il s’agit d’Ivan Gazidis, ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Milan, nommé président Kilmer Sports Venture. Il porte le projet de rachat mené notamment par un fonds canado-américano-chinois. En coulisses, le Français Michaël Benabou serait aussi sur le coup pour racheter l’ASSE. D’ailleurs, L’Equipe explique qu’en fonction de la montée ou non en L1, le prix de vente du club sera différent.