Les supporters de Montpellier interdits de déplacement à Marseille

Les semaines se suivent et se ressemblent en Ligue 1. Alors que Montpellier doit se rendre sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche soir en championnat (20h45), le club héraultais sera privé de ses supporters. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a pris cette décision dans le but d’éviter «un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters», avant d’ajouter que «les forces de l’ordre sont fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste».

Il justifie cette annonce en précisant que les supporters montpelliérains sont «fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters». Cela risque de faire jaser une nouvelle fois…

