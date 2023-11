Le FC Nantes se sépare de Pierre Aristouy

C’était dans les tuyaux ces dernières heures, c’est désormais officiel. Ce mercredi, le FC Nantes a annoncé mettre fin à sa collaboration avec Pierre Aristouy. Intronisé à la tête des Jaune et Vert en mai dernier pour remplacer Antoine Kombouaré et maintenir son équipe dans l’élite française, le technicien de 43 ans paye les frais des derniers mauvais résultats de la formation de l’Ouest. En effet, les Canaris n’avancent plus au classement et pointent à une inquiétante 11e place après 13 journées tout en restant sur quatre matchs consécutifs sans succès (3 défaites, 1 nul).

La suite après cette publicité

«Le FC Nantes annonce la suspension des fonctions d’entraîneur de l’équipe professionnelle de Pierre Aristouy et de son staff à compter de ce matin. Le club annoncera dans la journée le nom de son remplaçant. Le FC Nantes tient tout particulièrement à remercier Pierre Aristouy et son staff qui ont mis toutes leurs qualités humaines et leur talent au service du club. Appréciés de tous, ils auront notamment permis au club de se maintenir en fin de saison dernière», a annoncé le FC Nantes via un communiqué officiel. En parallèle, Jocelyn Gourvennec est pressenti pour lui succéder.