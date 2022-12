Manchester City - Everton : les compositions officielles

Manchester City veut garder le rythme. Toujours à 5 points d’Arsenal, les Skyblues (2es) affrontent Everton ce samedi pour le compte de la 18e journée de Premier League (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h). Les Toffees (16es) sont de leur côté sous pression puisqu’ils n’ont qu’une longueur d’avance sur la zone de relégation.

Privé de Dias, Guardiola procède à un seul changement par rapport à la victoire à Leeds cette semaine (3-1). Le jeune Lewis (18 ans) conserve sa place dans le couloir droit défensif alors que Bernardo Silva retrouve sa place au milieu, associé à Rodri et De Bruyne. Haaland est évidemment présent en pointe, à nouveau épaulé par Mahrez et Grealish. En face, Lampard doit composer sans Garner, Townsend et Mina. Il présente un 5-4-1 avec plusieurs modifications après la défaite contre les Wolves (1-2). Calvert-Lewin est seul aux avant-postes, soutenu par un milieu composé d’Iwobi, Gueye, Onana et Gray.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Lewis, Stones, Akandji, Aké - Rodri, De Bruyne, Silva - Mahrez, Haaland, Grealish

Everton : Pickford - Patterson, Coady, Tarkowski, Gedfrey, Mykolenko - Gueye, Onana, Iwobi, Gray - Calvert-Lewin