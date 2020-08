Clap de fin entre Régis Nsiabamfumu et Adidas

Arrivé il y a une dizaine d'années chez Adidas, Régis Nsiabamfumu a révolutionné le poste de Scouting au sein de la marque aux trois bandes. Reponsable de l'Equipe scouting France chez adidas (il était en charge du recrutement des jeunes talents dans le cadre du football), cet ancien pensionnaire des centres de formation de Saint-Etienne, Strasbourg et Caen, a découvert bon nombre de joueurs qui évoluent aujourd'hui dans les plus grands clubs français et européens grâce à un flair et un talent aiguisé. Que ce soit, Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Houssem Aouar (OL), Matteo Guendouzi (Arsenal), Rayan Cherki (OL), Maxwel Cornet (OL), Jonathan Ikoné (LOSC), Adrien Rabiot (Juventus), Amine Gouiri (OL), Wissam Ben Yedder (Monaco), Amine Harit (Schalke 04), Raphaël Guerreiro (Dortmund), Jean-Clair Todibo (FC Barcelone), ils ont tous signé chez Adidas avant qu'ils soient connus du grand public.

Mais si Régis Nsiambamfumu sait détecter les jeunes talents, il sait aussi trouver les bons arguments pour attirer les talents confirmés chez adidas. Michael Cuisance (Bayern), Moussa Dembelé (OL), mais surtout Aymeric Laporte, Benjamin Mendy (Manchester City) ont rejoint la marque aux trois bandes sous son impulsion. Mais le plus grand succès de celui qui évoluait au poste de défenseur central dans sa jeunesse reste Paul Pogba. Le champion du monde 2018 qui n'avait alors jamais été lié à un équipementier a finalement rejoint Adidas en janvier 2016, bien aidé par un Régis Nsiabamfumu qui a réussi, avec l'aide de sa direction, à convaincre le milieu de terrain de Manchester United de rejoindre la marque allemande. C'est d'ailleurs ce même Régis qui a eu en charge la gestion du développement de la ligne produit dédiée à Paul Pogba, l'organisation des shooting photos du joueur ainsi que la gestion des deux tournées en Asie du joueur.

Mais après dix ans passés chez Adidas, ce grand gaillard de 36 ans, au physique impressionnant qui ne passe pas inaperçu, a décidé d'un commun accord avec l'équipementier allemand de mettre un terme à leur relation. Mais Régis Nsiabamfumu, par ailleurs très apprécié des familles de joueurs, des joueurs eux-mêmes et de la plupart des agents, part en excellent terme avec adidas. Reste désormais à savoir comment il compte utiliser son impressionnant réseau et sa capacité à dénicher des talents loin de la marque allemande...