Manchester United vire Erik ten Hag !

La défaite de trop pour Erik ten Hag. En perdant, sur un penalty litigieux sifflé en fin de rencontre après un contact entre Ings et De Ligt, Manchester United a provoqué la chute de son entraîneur néerlandais. Selon les informations de The Athletic, les dirigeants mancuniens ont décidé de siffler la fin de la récré et ont informé l’entraîneur néerlandais ce lundi matin que son aventure prenait fin. Ten Hag espérait pourtant avoir encore la chance de redresser la barre, lors des deux prochains matches à domicile contre Leicester puis Chelsea.

Mais sa direction en a décidé autrement. Déjà, lors de la dernière trêve internationale, elle s’était réunie pour réfléchir à un éventuel limogeage de Ten Hag, alors que la situation était alarmante. Cette fois, la 14e place de MU au classement, malgré de nouveaux investissements massifs cet été, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ten Hag quitte donc les Red Devils après 2 saisons et demi, avec mine de rien deux Coupes dans les valises, la Carabao Cup puis la FA Cup.

Van Nistelrooy sur le banc

Manchester United a confirmé l’information quelques minutes plus tard. «Erik ten Hag a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe première masculine de Manchester United. Erik a été nommé en avril 2022 et a mené le club vers deux trophées nationaux, remportant la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup en 2024. Nous sommes reconnaissants à Erik pour tout ce qu’il a fait pendant son séjour avec nous et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir. Ruud van Nistelrooy prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur-chef par intérim, soutenu par l’équipe d’entraîneurs actuelle, pendant qu’un entraîneur-chef permanent sera recruté.»

Les mauvais résultats sur la scène nationale la saison passée avaient déjà fragilisé le coach, tout comme le manque de progression de l’équipe. Malgré les différents ajouts, malgré le discours de Ten Hag toujours optimiste, les supporters n’ont que trop rarement eu l’occasion de s’emballer en voyant leur équipe jouer. Le départ de Ten Hag était même ardemment désiré par une grande partie des fans. C’est donc Ruud van Nistelrooy, un autre Néerlandais, qui va prendre la suite de Ten Hag. Arrivé cet été comme adjoint, l’ancien buteur de MU va avoir l’occasion de montrer ses talents de coach, lui qui a entraîné le PSV Eindhoven lors de la saison 2022-2023, avant l’arrivée de Peter Bosz. Le reste du staff ne devrait pas bouger pour l’instant.