Caen, Anthony Mandréa : «on n’a jamais dit qu’on jouait la montée même si on fait tout pour, car on est ambitieux»

Relevé cette saison avec seulement deux places qui offrent la montée en Ligue 1, le championnat de Ligue 2 est le théâtre d’une vraie lutte dans le haut de tableau. Actuellement cinquième, le Stade Malherbe de Caen est encore dans la course, même si le retard sur le dauphin Bordeaux est de sept points et la mission sera difficile. Membre actif de la formation normande, le dernier rempart Anthony Mandréa vit une saison rêvée dans le Calvados, qu’il a rejoint cet été. Formé à Nice puis à Angers, le gardien de 26 ans était prêt à un nouveau défi après 6 ans - entrecoupé par un passage en prêt au SO Cholet - du côté du SCO.

La suite après cette publicité

Gardien numéro trois la saison passée, le natif de Grasse avait terminé l’exercice en tant que numéro un en disputant les 10 derniers matches de Ligue 1 avec Angers et cela a lancé la belle dynamique qu’il entretient aujourd’hui : «pour moi c’était le choix idéal compte tenu de ce qui s’était passé la saison dernière à Angers. Je m’étais attendu à retourner en National, c’est ce qui allait se passer, mais finalement, j’ai pu jouer les 10 derniers matches de Ligue 1 où j’ai été performant. Je n’avais pas grand-chose à perdre puisque j’étais passé de numéro deux à numéro trois au début de la saison, j’avais tout à gagner. J’avais beaucoup de pression, mais j’étais aussi détendu, car j’avais tout à gagner et cela s’est bien passé. Par la suite, Caen s’est manifesté et c’était le meilleur choix à faire.»

À lire

L’Algérie candidate à l’organisation de la CAN 2027

Une bonne acclimatation à Caen

Signant deux ans (avec une année de bonus en cas de montée) avec la formation normande, soit jusqu’en juin 2024, Anthony Mandréa retrouvait un rôle de numéro un au début de la saison. Un statut qu’il n’avait uniquement tenu en National avec Cholet lors de la saison 2020/2021 puis lors de la fin de saison dernière avec Angers. Une continuité qui était la bienvenue dans sa carrière : «à part à Cholet où j’ai pu faire 32 matches sur 34, j’ai eu de la régularité. Pour un gardien comme pour un joueur de champ, c’est important d’enchaîner les matches pour gagner de la confiance et progresser au maximum. C’est ce qu’il me faut. Je suis un gardien qui a besoin de jouer, de s’épanouir sur le terrain et j’espère que ça va continuer le plus longtemps possible.» Disputant tous les matches de la saison (34 toutes compétitions confondues pour 39 buts concédés et 8 clean sheets), Anthony Mandréa est en train de connaître une acclimatation idéale à la Ligue 2.

La suite après cette publicité

Il faut dire que l’environnement a aidé avec les présences d’anciens Angevins comme le président Olivier Pickeu, le coach Stéphane Moulin ou encore Ibrahim Cissé et Romain Thomas dans l’effectif. «Dans l’ensemble, j’ai bien vécu cette saison, je connaissais bien le staff et des membres de l’équipe donc j’ai pu vite trouver mes repères pour prendre du plaisir sur le terrain. C’est beaucoup plus facile, car cela permet de s’intégrer plus rapidement et d’avoir des bases sur le terrain où les joueurs, on a déjà des liens. Dans l’ensemble, c’est une saison satisfaisante même s’il y a toujours des points à corriger, mais je l’ai pris du bon pied et c’est vraiment beaucoup de plaisir tous les jours» nous a-t-il confié.

La Ligue 1 en ligne de mire

Prenant pour modèle Hugo Lloris, également formé à Nice et auquel il s’identifie dans le style de jeu, Anthony Mandréa dresse un bilan positif sur la saison et entend terminer en trombe. Si la montée semble compliquée, le prochain match contre le leader havrais à domicile ce samedi pourrait poursuivre la belle dynamique des Normands (4 victoires sur les 5 derniers matches : «on n’a jamais dit qu’on jouait la montée, même si on fait tout pour, car on est ambitieux. On est le Stade Malherbe de Caen, un club qui a l’habitude de la Ligue 1, donc on a ça dans un coin de la tête, évidemment. Après, à nous de prendre match après match et rendre aux supporters ce qu’ils nous donnent au quotidien. Ce qui est sûr, c’est qu’on va tout faire pour gagner tous les matches jusqu’à la fin de la saison.»

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, les objectifs d’Anthony Mandréa et de Caen sont en adéquations, la montée en Ligue 1 à court ou moyen terme est un défi à atteindre : «je pense que le passé du club fait que Caen doit être en Ligue 1. Que ce soit cette année, je n’en sais rien, que ce soit l’année prochaine, j’en sais rien non plus, mais ce qui est sûr c’est que le club met tout en œuvre pour retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible. Déjà, il faut terminer la saison correctement en essayant de finir le plus haut possible. À moyen terme, mon objectif est de retrouver la Ligue 1, que ce soit avec Caen ou peut-être ailleurs, mais en tout cas aujourd’hui, je me sens bien à Caen et j’espère monter avec eux. À long terme, de faire une grande carrière, faire le plus de matches dans l’élite, essayer de briller au niveau international avec l’Algérie et pourquoi pas faire partie des plus grands.»

La CAN 2023, un objectif concret

Au-delà de sa carrière en club, Anthony Mandréa a aussi l’occasion de se montrer avec la sélection algérienne, avec qui il compte 3 capes depuis le 12 mai 2022 et une victoire face à l’Iran (2-1). Le 23 mars dernier, il avait aussi joué contre le Niger (2-1) lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations. Un véritable rêve pour lui qui évoluait encore en National 2 avec Angers trois mois avant d’être appelé à la suite de ces belles prestations avec l’équipe A du SCO : «complètement, la sélection, c’est la cerise sur le gâteau. Quand tu es bon en club, la sélection vient vers toi. C’est ce qu’il s’est passé. J’ai la chance de jouer avec Caen et avec ma sélection, l’Algérie. J’essaye de progresser pour revenir à chaque rassemblement et essayer de m’imposer. Si j’ai la chance d’être sur le terrain, je fais tout mon possible pour être bon et aider le pays.»

La suite après cette publicité

Une sélection ambitieuse et qui s’est déjà qualifiée pour la CAN 2023 qui se déroulera en janvier 2024. Une compétition dont Anthony Mandréa rêve de participer : «on a une très bonne sélection avec de grands joueurs pour rivaliser sur la scène africaine et même sur la scène internationale à un moment donné. C’est très flatteur de jouer pour une telle sélection et ce pays. Il y a un futur et je ferai tout pour en faire partie. Je pense que la sélection est en train de s’agrandir et met tout en œuvre pour faire partie des meilleures sélections africaines. On s’est qualifié en quatre matches pour la prochaine CAN. On est très bien entouré, il y a une bonne ambiance dans le groupe et cela tire tout le monde vers le haut. Il y a tout pour rivaliser avec les autres grosses équipes africaines et faire une belle CAN». Épanoui avec l’Algérie comme avec Caen, Anthony Mandréa confirme son nouveau statut obtenu en fin de saison dernière.