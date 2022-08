FC Barcelone : prise de contact entre l'OGC Nice et Miralem Pjanic !

La suite après cette publicité

Au lendemain de sa défaite en barrage aller de la Ligue Europa Conference face au Maccabi Tel Aviv en Israël (1-0), l'OGC Nice souhaite accélérer son mercato estival pour étoffer l'équipe de Lucien Favre et lui offrir un effectif capable de gérer une saison 2022/2023 avec la Ligue 1, la Coupe de France et une potentielle C4 en cas de qualification à la maison.

Pour cela, le Gym, sans son directeur sportif Julien Fournier parti début juillet, s'est déjà offert les services de plusieurs jeunes prometteurs (Mattia Vitti, Alexis Beka Beka...) mais aussi des joueurs d'expérience (Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey). Mais le club azuréen ne veut pas s'arrêter et s'intéressé à un milieu de terrain du Barça pour renforcer son entrejeu.

Pjanic intéressé par le projet niçois

En effet, selon nos informations, Nice s'intéresse au Bosnien Miralem Pjanic (32 ans), sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2024. Arrivé en Catalogne à l'été 2020, l'international aux 107 sélections (17 buts, 29 passes décisives) n'a réussi à s'imposer dans l'équipe blaugrana (30 matches, 0 but et 0 passe décisive), et ce malgré le changement d'entraîneur (de Ronald Koeman à Xavi Hernandez).

De plus, toujours selon nos sources, celui qui n'est plus dans les plans du technicien catalan serait interessé à l'idée de rejoindre la Côte d'Azur pour relancer sa carrière et une prise de contact a même eu lieu sans pour autant que cela n'accouche pour l'instant d'une offre officielle. Mais ce dossier s'annonce compliqué pour les Aiglons en raison du salaire que touche actuellement l'ancien de l'OL et de Metz (aux alentours de 6,5 millions d'euros annuels). A voir si le principal concerné est prêt à réaliser des sacrifices financiers pour retrouver la Ligue 1...