EdF : Didier Deschamps est furieux du traitement inégalitaire avec les Pays-Bas

L’Euro a commencé par une victoire pour les Bleus (1-0 face à l’Autriche). Même si l’équipe de France a déjà fait un pas vers la qualification pour le tableau final, les Français ne sont pas sortis indemnes du match. Les duels étaient âpres, Kylian Mbappé en a fait les frais avec un nez cassé. Ce genre de rencontre demande un temps de récupération. Mais les Français ont eu moins de temps que les Néerlandais, au grand dam de Didier Deschamps et de son staff. Le sélectionneur des Bleus était indigné par cette organisation, selon Le Parisien.

Les Pays-Bas ont en effet joué leur premier match de compétition la veille contre la Pologne. Au total, les Oranje ont eu 36 heures de plus de récupération par rapport aux Français. Le staff de l’équipe de France n’a pas été satisfait non plus des trois heures de trajet en bus qu’ils ont dû faire de Düsseldorf à leur base.

