Valentin Rosier définitivement à Besiktas

Parti de Dijon en 2019 pour rejoindre le Sporting CP (5 M€), Valentin Rosier n'avait fait que 17 apparitions avec le club de Lisbonne, avant d'être prêté à Besiktas l'an passé. L'idylle va se poursuivre entre le latéral droit originaire de Montauban et le club turc.

Les Aigles Noirs viennent d'officialiser le retour en prêt avec obligation d'achat du latéral droit de 24 ans, ex-international espoir avec la France. Contrat jusqu'en 2024 pour un joueur qui a terminé champion de Turquie la saison dernière, avec un bilan personnel de 3 buts et 7 passes décisives en 37 matches.

