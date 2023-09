SPL : CR7 et Mané portent Al Nassr, Moussa Dembélé décisif avec Al Ettifaq

La sixième journée de Saudi Pro League offrait trois rencontres ce samedi. En déplacement sur la pelouse d’Al Raed, Al Nassr a ainsi enchaîné une quatrième victoire de rang pour rester collé au peloton de tête. Cinquièmes au classement, les coéquipiers de Cristiano, buteur et tout proche d’un doublé en fin de rencontre, n’ont pas tremblé pour s’imposer (3-1). Sadio Mané et Talisca ont également trouvé le chemin des filets.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, Al-Ettifaq est venu à bout d’Abha, club de Kamano ou encore Krychowiak. Grâce à une réalisation de l’ancien Lyonnais, Moussa Dembélé, et deux réalisations signées Robin Quaison et Hamed Al Ghamdi, Al Ettifaq pointe à la quatrième place. Enfin, Al Hazem et Al Taee n’ont pas réussi à se départager (1-1). Au classement, Al Hilal, porté par un Neymar XXL pour sa première, conserve la tête juste devant Al Ittihad, emmené par un certain Karim Benzema.