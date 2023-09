L’Arabie saoudite se régale après l’incroyable première de Neymar avec Al-Hilal

La suite après cette publicité

Pendant que le PSG s’inclinait pour la première fois de la saison en Ligue 1 avec la réception de l’OGC Nice (3-2), Neymar lui faisait ses premiers pas dans son nouveau club. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir le Brésilien régaler son équipe et ses coéquipiers. Entré après l’heure de jeu, alors qu’Al-Hilal menait déjà 2-0, le meilleur buteur de la Seleçao a participé aux quatre derniers buts des siens, histoire de s’offrir des débuts fracassants (victoire 6-1).

4 minutes seulement après son apparition, il est d’abord à l’origine d’une longue passe à destination de Malcom qui créait le déséquilibre. L’ancien Bordelais n’avait plus qu’à être la dernière passe pour Al Dawsari. Un quart d’heure plus tard, Neymar est cette fois directement passeur décisif pour son compatriote, avant de provoquer un penalty qu’Al Dawsari a transformé. Enfin, c’est encore lui qui frappe au but avant de voir le cuir revenir sur Al Dawsari, lequel inscrivait un triplé.

Les débuts idylliques de Neymar avec Al-Hilal !

Neymar régale

S’il n’a pas marqué face à Al Riyadh, il est impliqué partout. Difficile même de réaliser de meilleurs débuts. «Neymar est l’un des meilleurs au monde et il a montré qu’il était à un autre niveau techniquement, témoigne son entraineur Jorge Jesus. Je l’ai fait jouer pendant 30 minutes car il faisait partie de l’équipe nationale brésilienne dans la semaine et n’est revenu que la veille du match. Il pensait déjà à la Ligue des Champions», poursuit le Portugais.

Une allusion directe à ses débuts en Ligue des Champions asiatique lundi contre les Ouzbeks de Navbahor Namangan. «Malgré le court temps d’entraînement avec les joueurs, nous avons obtenu un excellent résultat, avec de beaux buts et nous pensons déjà au prochain», conclut Jesus, qui peut se targuer avec ce large succès de prendre la première place de la Saoudi Pro League avec un point d’avance sur Al-Ittihad d’un certain Karim Benzema. De bon augure pour la suite.