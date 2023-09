SPL : pour les débuts de Neymar, Al-Hilal cartonne Al-Riyadh

Ce vendredi, la sixième journée de Saudi Pro League s’est poursuivie avec un derby de Riyad entre Al-Hilal et Al-Riyadh. En cas de succès, les joueurs de Jorge Jesus avaient l’occasion de reprendre la première place du classement. Cette rencontre entre les deux voisins était aussi l’occasion de voir Neymar à l’œuvre alors que l’ancien du PSG avait raté les premiers matches de son nouveau club à cause d’une petite blessure musculaire. Et à la demi-heure de jeu, Al-Hilal a pris les devants grâce à Aleksander Mitrovic (1-0, 30e). Juste avant la pause, Al-Shahrani a doublé la mise (2-0, 45+4e).

Classement général Saudi Pro League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 16 6 14 5 1 0 20 6 2 Ittihad 15 6 12 5 0 1 16 4 3 Taawon 13 5 7 4 1 0 9 2 4 Ahli 12 5 3 4 0 1 10 7 5 Fateh 11 6 3 3 2 1 14 11 6 Ittifaq 10 5 3 3 1 1 8 5 7 Nassr 9 5 10 3 0 2 15 5 8 Wehda 9 6 0 3 0 3 11 11 9 Fayha 6 6 0 1 3 2 5 5 10 Abha 6 5 -2 2 0 3 4 6 11 Tai 6 5 -5 2 0 3 2 7 12 Khaleej 5 6 -4 1 2 3 8 12 13 Shabab 5 6 -7 1 2 3 5 12 14 Akhdoud 4 6 -4 1 1 4 3 7 15 Raed 4 5 -5 1 1 3 3 8 16 Riyadh 4 6 -12 1 1 4 4 16 17 Damak 3 6 -5 0 3 3 8 13 18 Hazm 2 5 -8 0 2 3 3 11 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, Neymar a disputé ses premières minutes tant attendues par les supporters d’Al-Hilal. Dès lors, les joueurs de Riyad ont déroulé. Alors que Nasser Al-Dawsari a corsé l’addition (3-0, 68e) quand Malcom y est allé de son but sur un caviar de Neymar (4-0, 83e). Le meilleur buteur de la sélection brésilienne a ensuite provoqué un penalty que Salem Al-Dawsari a concrétisé (5-0, 86e) avant de s’offrir le doublé (6-0, 90+4e). Malgré la réduction de l’écart signée Al-Zaqan (6-1, 90+6e), Al-Hilal l’a donc emporté sans difficulté et a donc repris sa place de leader à Al-Ittihad.