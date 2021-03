Liga : Karim Benzema offre la victoire au Real Madrid face à Elche

Pour le compte de la 27ème journée de Liga, le Real Madrid accueillait Elche à l'Estadio Alfredo Di Stéfano. Les Merengues qui avaient arraché le nul dimanche dernier face à l'Atlético de Madrid (1-1), espéraient rafler la mise pour ravir la deuxième place au FC Barcelone. Côté Elche, le succès obtenu samedi dernier face au Séville FC (2-1) suscitait un réel espoir dans la lutte pour le maintien. Pour ce match de 16h15, Zinedine Zidane alignait un 4-3-3 et enregistrait le retour de Sergio Ramos en charnière centrale. De son côté, Fran Escriba optait pour un 4-4-2 avec le duo Carrillo, Boyé en attaque.

Gênés aux entournures par le bloc bien regroupé de leur adversaire, les hommes de Zidane se procuraient leur première opportunité après la demi-heure de jeu. Bien décalé sur la droite par Valverde, Vinicius débordait et centrait dans la surface pour Benzema dont la volée filait juste à côté (34e). Le Real posait clairement son empreinte sur le jeu mais ne parvenait pas à percer le coffre-fort d'Elche dans le premier acte. Au retour des vestiaires, les Merengues repartaient à l'assaut des buts gardés par Badia, mais manquaient de clairvoyance à l'approche de la zone de vérité. Mendy envoyait un long ballon dans la surface pour Benzema dont le bel enchaînement n'était pas récompensé (49e).

Karim Benzema sauveur du Real Madrid

Conscient que le Real Madrid ne se trouvait pas forcément dans un grand jour, Elche jouait crânement sa chance et finissait par ouvrir le score. Sur un corner frappé par Raul Guti, Dani Calvo devançait Varane de la tête et surprenait Courtois (0-1, 61e). Juste après cette ouverture du score, Zidane tentait le tout pour le tout avec les entrées simultanées de Kroos, Modric et Rodrygo (63e). Vexés par la tournure des événements, les Merengues assiégeaient les buts d'Elche et égalisaient logiquement.

Sur la gauche, Modric distillait un excellent centre pour Benzema dont la tête trompait Badia (1-1, 72e). Galvanisée par son égalisation, la Casa Blanca en voulait encore plus. Bien décalé par Benzema à l'entrée de la surface, Casemiro décochait une frappe vicieuse qui passait juste à côté (78e). Le milieu brésilien cinq minutes plus tard menaçait encore Badia, mais sa tête filait au-dessus (83e). Dans le temps additionnel, le Real Madrid prenait enfin les devants. Rodrygo remisait à l'entrée de la surface pour Benzema dont la volée ajustait Badia (2-1, 90+1). Grâce à sa dix-septième victoire de la saison, le Real Madrid prenait provisoirement la deuxième place de la Liga.

