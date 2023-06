Norvège (U21) - France (U21) : les compositions officielles

Pour le compte de la deuxième journée de l’Euro Espoirs, organisé en Géorgie et Roumanie, la France affronte la Norvège à Cluj (un match à suivre en direct FM, coup d’envoi 20h45). Les Bleuets ont bien débuté la compétition avec un succès face à l’Italie (2-1) et une nouvelle victoire, ce soir, permettrait aux hommes de Sylvain Ripoll de faire un grand pas vers les quarts de finale. En face, les Scandinaves n’ont déjà plus le choix après leur défaite au premier match face à la Suisse (1-2).

Pour cette rencontre, Ripoll fait tourner et change sept joueurs par rapport à l’Italie. Simakan remplace Badé, suspendu, en défense centrale alors que Larouci est titulaire à gauche et Diakité à droite. Au milieu, Chotard et Le Fée entrent dans le onze et devant, Olise et Adli débutent. Chevalier, Lukeba, Caqueret et Kalimuendo enchaînent. En face, Leif Gunnar Smerud opère lui quatre changements suite au match face à la Suisse. Klaesson débute dans le but, Hjelde est titulaire à gauche de la défense alors que Kitolano, au milieu, et Nusa, devant, apparaissent dans le onze.

Les compositions officielles

Norvège : Klaesson – Sebulonsen, Heggheim, Daland, Hjelde – Bobb, Hove, Kitolano, Zafeiris – Botheim, Nusa.

France : Chevalier – Kalulu, Simakan, Lukeba, Larouci – Caqueret, Chotard, Le Fée – Olise, Kalimundo, Adli.