PSG : l'attitude de Kylian Mbappé enchante le Real Madrid

Le feuilleton Kylian Mbappé est parti pour durer. En début de semaine, on apprenait via l’Equipe que le Bondynois temporisait et n'avait aucune intention de se précipiter. En cas de nouvelle signature avec le PSG, ça ne serait pas avant cet été, voire plus tard. Contrairement à Neymar, la réponse de l’autre star de l’équipe ne sera donc pas connue de sitôt. Une situation difficile à gérer pour la direction parisienne, à un peu moins de 18 mois de la fin du contrat du joueur.

Mais l'état-major du champion de France peut au moins respirer un peu plus tranquillement après l'information dévoilée par la Cadena SER. Effectivement, le Real Madrid, favori pour recruter le champion du monde, n'aurait actuellement pas les fonds pour recruter le Français. La situation financière du club espagnol est un peu trop juste, entre crise financière, masse salariale élevée et travaux de rénovation du Bernabéu à financier. Une situation qui peut changer d'ici cet été, mais qui offre encore quelques mois de répit aux Parisiens.

Les Merengues prêts à attendre

En revanche, du côté de Madrid on reste optimiste. Comme l’indique le quotidien AS, l'attitude du joueur satisfait le Real Madrid. Les Merengues savent que le PSG ne lâchera pas l'attaquant facilement. Si les Parisiens venaient à accepter de négocier, les Madrilènes tenteraient le coup cet été. Mais pour les dirigeants de l'écurie de Liga, on a de plus en plus l'été 2022 comme possible date d'arrivée de l'ancien Monégasque.

Dans les bureaux du Bernabéu, on espère donc que l’international tricolore ne changera pas d’attitude, et plutôt que de lancer une attaque hostile au PSG, le Real Madrid prie pour que le principal concerné se maintienne sur cette ligne directrice et termine pas ne pas prolonger. Il arriverait donc gratuitement dans un an et demi, ce qui permettrait aux Merengues de se concentrer sur Erling Haaland, l’objectif prioritaire pour cet été 2021. Peu à peu, les pièces du puzzle tant désiré par Florentino Pérez commencent à se mettre en place…