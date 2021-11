Avoir 99 de stats, c'est possible grâce à des crampons !

Culture FUT, épisode 6, c'est maintenant ! Après un dernier volet présentant les fonctionnalités d'un boost dans Fifa Ultimate Team, le mode de jeu phare de FIFA 22, Antoine et Théo expliquent cette fois-ci comment obtenir des joueurs avec 99 de statistiques dans FUT. Une fusion entre adidas et le plus célèbre des jeux vidéo de football, pour des crampons, est à l'origine de ce bon plan à ne pas rater.