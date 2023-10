Vinicius Jr évoque son combat contre le racisme

La suite après cette publicité

À 23 ans, Vinicius Jr est désormais un cadre du Real Madrid. Sur, et en dehors du terrain. Mais le Brésilien prend également de l’épaisseur dans ses combats, lui qui fait parti de ceux qui n’hésitent pas à lever la voix à propos du racisme malheureusement bien trop présent dans les stades, en Espagne notamment. Pour France Football, l’ancien ailier de Flamengo s’est livré, en revenant sur les chants racistes à son égard à Valence, le 21 mai dernier. «C’est arrivé à beaucoup de reprises, et à Valence d’une manière flagrante et importante. J’ai ressenti beaucoup de tristesse. Si je suis sur le terrain, c’est pour rendre les gens heureux. Et un groupe, dont je sais que c’est une minorité, peut t’affecter au point de ne plus penser à jouer», explique Vinicius Jr.

Le natif de São Gonçalo ne cesse pourtant pas d’alerter la Liga. En vain. «Car ce qui s’est passé à Valence, c’était à la 35e journée, mais sur l’ensemble des matches à l’extérieur joués avant celui-ci, il y a eu des épisodes de racisme. Ils n’ont jamais rien fait. J’avais déjà parlé avec la Liga pour dire que cela devait changer. On ne m’écoutait pas. Ils m’ont écouté à partir du moment où le monde entier s’est mis à parler de l’Espagne. Ça, ça les a fait réagir. Personnellement, je sais que je ne vais pas changer l’histoire, que je ne vais pas faire de l’Espagne un pays sans raciste, ni le monde entier. Mais je sais que je peux changer certaines choses. Pour que ceux qui arrivent ces prochaines années ne vivent pas ça, pour que les enfants soient tranquilles à l’avenir. Pour eux, je ferai tout ce que je peux.» Vinicius Jr détaille enfin :« Si je suis seul face au racisme le système va facilement m’écraser. Quand nous sommes tous ensemble, que des gens importants s’emparent du sujet, comme le président du Brésil (Lula, figure historique de la gauche brésilienne), comme le président de l’UEFA, comme Kylian (Mbappé), comme Neymar, des grands joueurs, comme Rio Ferdinand, qui m’écrit toujours et qui est avec moi dans cette lutte, ça a forcément plus de poids.» Ce qui est sûr, c’est que le combat contre le racisme est loin d’être terminé. Pour rappel, une jeune fille de 8 ans portant un maillot de Vinicius a été victime d’insultes racistes et de menaces lors d’Atlético-Real (3-1), le 24 septembre dernier.