Équipe de France : Bruno Genesio répond à Didier Deschamps sur l’absence de Lucas Chevalier

Face au Real Madrid, Lucas Chevalier (22 ans) a été impérial. Considéré comme la relève des gardiens français, le joueur du LOSC a énormément fait parler de lui à l’issue de ce choc de Ligue des Champions face aux champions d’Europe en titre. La raison était toute simple : Lucas Chevalier a brillé la veille de l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Et pour beaucoup, le Dogue méritait une première convocation. Malheureusement pour lui, le sélectionneur national a maintenu sa confiance au trio Maignan-Samba-Areola.

Si le premier est logiquement intouchable, les deux autres ont certes plus de vécu en bleu, mais leurs prestations en club ne leur garantissent pas franchement une place assurée en sélection. Un constat que ne partage pas DD. «Il a fait un match «correct +» face au Real Madrid. Pourquoi il n’est pas convoqué ? Il s’en rapproche de plus en plus. Les trois qui sont là ont l’habitude et n’ont pas baissé leur niveau. Je n’ai pas eu besoin du match d’hier pour savoir que Lucas avait un fort potentiel. Il est plus jeune aussi, ça viendra à un moment ou à un autre. Mais chez les trois gardiens que j’ai appelés, ça oblige d’être performant, et ça ne m’interdit pas le fait d’ouvrir la porte à Lucas plus tard», a-t-il déclaré en conférence de presse hier.

«J’espère que c’est pas parce qu’il est à Lille qu’il n’est pas appelé»

Côté lillois, la déception est forcément de mise. Interrogé à ce sujet aujourd’hui, le coach du LOSC, Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas hésité à afficher son étonnement concernant le choix du sélectionneur. « J’espère que c’est pas parce qu’il est à Lille qu’il n’est pas appelé. Je pourrais peut-être dire ça si on ne jouait pas la Ligue des Champions, mais ce n’est plus le cas. Quand on voit la performance qu’il a réalisée dans cette compétition, qui est pour moi le plus haut niveau du football, on peut dire qu’il a aujourd’hui un niveau international », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Le Petit Lillois, avant de tempérer ses propos et d’envoyer un message à son joueur.

« Après, je ne suis pas sélectionneur. Il y a des notions de groupe à prendre en compte et des joueurs sont là depuis longtemps. Ce qui est important pour Lucas, c’est surtout de continuer de travailler comme il le fait, de continuer d’avoir la même sérénité et d’être performant comme il l’est depuis le début de la saison, mais aussi depuis son retour de prêt de Valenciennes. » Le message est passé.