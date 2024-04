Le Real Madrid dévoile son tableau d’affichage vidéo 360º

Ce soir se dispute le Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Si les joueurs du Barça vont tenter de renverser le Real et de continuer à croire au titre, le spectacle se jouera également dans le stade. Le nouveau tableau d’affichage vidéo à 360 degrés du Santiago-Bernabeu est dévoilé aujourd’hui. Alors qu’il devait être prêt pour la Ligue des Champions et le match contre Manchester City, les derniers tests ont retardé sa première utilisation.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est le premier club européen à se doter de ce type de dispositif. Certains sponsors ont déjà négocié leur apparition sur l’écran 360 degrés, ce qui rapportera gros au club madrilène. Les 3 700 mètres carrés d’écrans LED ont représenté un véritable investissement, puisque cela a coûté 1,170 million d’euros, qui sera payé au cours des 30 prochaines années.