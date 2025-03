PSG - OM : Fabián Ruiz, le nouveau maillon fort de Luis Enrique !

Toute la planète du football français attendait cette rencontre. Plus qu’un simple match de football, c’est une affiche historique du sport entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Sur la pelouse du Parc des Princes, le leader du championnat accueillait son dauphin et rival pour un duel qui sentait bon la poudre en raison d’un contexte électrique. Après la qualification historique contre Liverpool mardi soir en Ligue des Champions, les troupes de Luis Enrique croisaient le fer avec les Phocéens de Roberto De Zerbi déterminés à frapper fort. Pour cette affiche, l’entraîneur espagnol a décidé de reconduire Vitinha au milieu de terrain, aligné aux côtés de Warren Zaire-Emery, de retour dans le onze de départ, et de Fabián Ruiz, toujours enclin à jouer le parfait liant entre la défense et l’attaque du PSG. Acheté au Napoli par le PSG en 2022 en échange de 22,5 M€, le champion d’Europe espagnol a souvent été critiqué pour son manque d’activité, d’intensité, mais plus les mois passent, plus il s’impose comme un cadre indispensable au point de bouleverser (peut-être) la hiérarchie des milieux avec le retour désormais de WZE.

Il y a quelques semaines, peu avant le match aller contre les Reds en 8e de finale de la C1, Luis Enrique n’avait pas mâché ses mots sur son milieu espagnol : « je suis très content avec le rendement de Fabian Ruiz depuis la saison passée. Je sais qu’il a eu des moments où, ici, on n’a pas apprécié son apport à l’équipe. Je vous dis que c’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai. Dans sa capacité à s’adapter à ses coéquipiers, il peut faire des passes décisives, jouer entre les lignes, créer des occasions. Pendant l’Euro, il a été élu meilleur joueur. Je le rappelle, j’ai l’impression qu’on l’oublie. Au Mondial (au Qatar, en 2022, ndlr), je ne l’ai pas amené. C’était une erreur, mais à l’époque, je ne le savais pas. Aujourd’hui, je le reconnais. Il peut s’améliorer, comme tout le monde. Il s’entraîne à fond, joue à fond, il est très important pour nous». Une sortie qui avait souligné l’impact énorme de Ruiz dans le collectif parisien. Titulaire et déjà solide contre Liverpool mardi, l’ancien joueur de Naples, élu homme du match par la rédaction de Foot Mercato, a sorti une nouvelle grosse prestation face à l’OM avec notamment deux passes décisives délivrées.

L’Espagnol au four et au moulin

Pour planter le décor, rien de mieux qu’une statistique claire et nette : Fabián Ruiz n’a perdu aucun de ses 48 derniers matchs en Ligue 1 (38 victoires, 10 nuls) égalant la meilleure série d’invincibilité pour un joueur dans l’élite française depuis 1950 à égalité avec Marquinhos de 2014 à 2016. Son rôle est donc primordial et le natif de Los Palacios y Villafranca endosse de plus en plus le costume de porte-bonheur pour le PSG. Titularisé, le milieu espagnol est le seul joueur du trio central à avoir disputé le 90 minutes face à l’OM. Luis Enrique refuse de se passer de sa tour centrale et il y a des arguments qui expliquent clairement les raisons de cette utilisation. Contre les Phocéens au Parc des Princes, Fabián Ruiz a touché 61 ballons, soit quasiment le double de Warren-Zaïre-Emery, pour un total de passes réussies de 91%. Seules cinq tentatives n’ont pas trouvé les pieds d’un de ses coéquipiers. Il a également provoqué 2 fautes et n’a perdu que cinq ballons sur l’ensemble de sa prestation. Monsieur propre, en somme toute avec un gros volume de jeu. Mais cette nouvelle merveilleuse copie offensive de Fabián Ruiz a le mérite de poser un casse-tête de riche pour Luis Enrique ?

Avec le retour de Warren-Zaïre-Emery qui a manqué plus d’un mois de compétition en raison d’une sérieuse blessure à la cheville face à Stuttgart en Ligue des Champions, le début d’année 2025 a pu rebattre les cartes de la hiérarchie parisienne. Le jeune milieu parisien, toujours chouchou des supporters, n’a certes pas perdu sa place en Equipe de France puisqu’il a été convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale de mars. De même pour son rôle dans la rotation de Luis Enrique au PSG. Néanmoins, pendant ses longues semaines passées à l’infirmerie, Fabián Ruiz a mis tout le monde d’accord et le Titi parisien de 19 ans ne semble plus forcément le titulaire indiscutable qu’il a pu être la saison passée. Si certaines mauvaises langues doutent de son potentiel réel, ce sera à Warren Zaïre-Emery en personne de continuer son développement et de grandir pour envoyer des messages clairs au staff du PSG comme Désiré Doué et Bradley Barcola ont pu le faire par le passé. En tout cas, Ruiz, qui a parfaitement servi Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sur les deux buts, a le sourire ce soir.