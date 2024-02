Taylor Swift pose un problème au Real Madrid

Il y a quelques semaines, on a appris que deux concerts de Taylor Swift, programmés au Groupama Stadium les 2 et 3 juin prochains, pourraient poser problème à l’OL. En effet, les matches de barrages pour le maintien en Ligue 1 sont prévus à la même période (le 2 juin à domicile pour le club de L1). Ce qui serait problématique pour les Gones si jamais ils devaient se retrouver dans cette situation, eux qui ont été très longtemps en bas de classement. Mais sous les ordres de Pierre Sage, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers s’éloignent petit à petit de la zone rouge. Une bonne nouvelle pour Lyon et pour la chanteuse américaine.

Cette dernière doit à présent gérer un nouveau problème de logistique avec le Real Madrid. Relevo explique que Taylor Swift va donner plusieurs concerts au stade Santiago-Bernabéu, notamment le 29 et/ou 30 mai prochain. Mais cela risque de compliquer les affaires des Merengues, qui doivent jouer la dernière journée de Liga à domicile face au Betis le week-end du 25 et 26 mai. Le problème est que l’installation de la scène pour accueillir les concerts de la chanteuse de Nashville nécessite au minimum trois jours de travail. Le timing est jugé trop court si le match du Real Madrid venait à être disputé le 26 mai. Pour cette raison, les Madrilènes ont demandé à La Liga de jouer la rencontre le samedi 25. Il reste à savoir si les dirigeants espagnols accepteront cette requête, d’autant que tous les matches de l’ultime journée sont généralement programmés le même jour.