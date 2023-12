Lille - PSG : les compositions officielles

Le PSG peut accroître son avance en tête du championnat. Les Parisiens se déplacent à Lille en clôture de la 16e journée de Ligue 1 ce dimanche soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Champions d’automne, ils peuvent profiter des défaites de Nice et Monaco pour s’envoler tandis que le LOSC (5e) a l’occasion de talonner l’ASM pour la 3e place.

Les Dogues se présentent en 4-2-3-1 avec Diakité et Ismaily dans les couloirs défensifs tandis que Bentaleb et André font office de double pivot. Zhegrova, Gomes et Gudmundsson sont en soutien de Yazici, préféré à David à la pointe de l’attaque. Privé de Donnarumma, suspendu, Luis Enrique aligne vraisemblablement une défense composée de Zaïre-Emery, Marquinhos, Danilo et Hernandez pour protéger Tenas. Lee, Vitinha et Ugarte et sont dans l’entrejeu. Placé dans l’axe, Mbappé est accompagné par Barcola et Dembélé sur le front offensif du 3-4-3.

Les compositions :

Lille : Chevalier - Diakité, Yoro, Alexsandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Gudmundsson - Yazici.

PSG : Tenas - Marquinhos, Danilo, Hernandez - Lee, Vitinha, Zaïre-Emery, Ugarte - Dembélé, Mbappé, Barcola.