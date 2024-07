Accord OM-Malmö pour Derek Cornelius

Le mercato de l’OM est maintenant bien avancé entre les venues de Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Koné et Lilian Brassier en défense centrale. C’est ce dernier poste qui nous intéresse. Roberto De Zerbi a fait un tour de son effectif une fois avoir posé ses valises sur la Canebière. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses décisions ont été radicales pour quelques joueurs de l’effectif, notamment en charnière centrale.

Samuel Gigot et Chancel Mbemba mais aussi Jordan Veretout, Pau Lopez, et Ulisses Garcia sont invités à aller voir ailleurs. En attendant que ces indésirables trouvent preneur, la direction phocéenne prospecte pour trouver des remplaçants, et semble en avoir un avec qui les choses avancent. Nous vous parlions il y a quelques jours de contacts avec Malmö pour Derek Cornelius, international canadien de 26 ans (26 sélections).

Un transfert avoisinant les 4 M€

D’après les informations de RMC Sport datant de ce mercredi soir, et que nous pouvons confirmer, le club suédois et l’OM ont trouvé un accord pour le transfert du joueur, qui est encore sous contrat jusqu’au 31 décembre 2026. Les deux directions se sont entendues sur une indemnité de transfert avoisinant les 4 M€. Derek Cornelius s’apprête lui à parapher un bail de 4 saisons avec les Olympiens. Il entrera dans la rotation en compagnie de Leo Balerdi et de Lilian Brassier.

Sa venue est maintenant une question de jours pour celui qui a disputé la Copa America avec le Canada, comme un certain Ismaël Koné. Le gaucher a une carrière particulière puisqu’il s’est révélé ces derniers mois, depuis son arrivée en Suède en février 2023 seulement. Avant cela, il a connu des clubs canadiens (Spartacus SC et Unionville), allemands (Lübeck et Neumünster), puis a filé en Serbie à Javor-Matis, en Grèce (Panetolikos) et aux Whitecaps en MLS.