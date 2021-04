BVB : Erling Haaland a toujours sa préférence pour son avenir

La suite après cette publicité

Erling Haaland va décidément animer tout le mercato d’été. Cette semaine, son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge Haaland avaient rencontré les dirigeants du FC Barcelone. Une annonce qui avait agité toute la presse catalane. Mais il semblerait que le géant norvégien ait donné sa préférence pour le rival historique…

Selon les informations de AS, Haaland a choisi et il préfère le Real Madrid. Le jeune attaquant de 20 ans veut jouer au Santiago Bernabeu. C'est ce que le père du joueur, l'ex-international norvégien Alf-Inge Haaland, a déclaré au directeur exécutif du Real Madrid, José Ángel Sánchez. La rencontre du clan avec le FC Barcelone pourrait bien être un nouveau coup de Mino Raiola pour faire monter les enchères. Le quotidien espagnol précise que le club madrilène n'entrera pas dans la vente aux enchères que Raiola veut organiser pour faire monter le prix du joueur. Le Real Madrid veut directement s’adresser au Borussia Dortmund et à Michael Zorc, son directeur sportif.