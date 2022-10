Southampton, Allemagne : la belle ascension d'Armel Bella-Kotchap

La suite après cette publicité

Il fait partie des belles révélations de ce début de saison 2022-2023. Recruté par Southampton en échange d'un chèque de 10 M€ versé au VfL Bochum, soit la plus grosse vente de l'histoire du club allemand, Armel Bella-Kotchap n'en finit plus de surprendre, aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Passé par plusieurs clubs dans sa jeunesse, le défenseur central de 20 ans, s'est révélé sous les couleurs de Bochum, qu'il a rejoint en 2017. Pour sa première saison en Bundesliga avec le promu l'an dernier, Armel Bella-Kotchap a joué un rôle majeur dans la quête du maintien des Unabsteigbaren, attirant forcément l'œil de nombreuses écuries.

Les qualités du natif de Paris n'ont d'ailleurs pas tardé à éclater aux yeux des amoureux du ballon rond au Royaume de Sa Majesté. Dès ses premiers pas en Premier League, Bella-Kotchap a donné le ton. Il s'est rapidement installé dans le XI de Ralph Hasenhüttl et a vite conquis le public du St Mary's Stadium. Son physique (1,90m) fait de lui un joueur redoutable dans le domaine aérien, mais aussi dans les duels au sol, où sa puissance ne laisse que peu de chance à ses adversaires. L'ancien de Bochum, combatif et dur sur l'homme, a tout du profil idéal pour le football anglais, où il a déjà disputé 7 matchs (avec une passe décisive) et n'a jamais encore été dribblé.

Bella-Kotchap, le futur de la Mannschaft ?

Les performances du petit nouveau en Angleterre lui ont d'ailleurs valu d'être convoqué, pour la première fois, en sélection nationale par Hansi Flick pour le rassemblement de septembre, le dernier avant la Coupe du monde 2022. « Je ne connaissais pas son numéro. J'ai été très surpris, mais aussi très heureux, a expliqué le principal concerné au sujet de sa première convocation avec la Mannschaft et de l'appel reçu par son sélectionneur. Je suis le plus jeune ici et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je peux apprendre beaucoup ici. Je joue ici avec des joueurs qui évoluent à un très haut niveau. »

Armel Bella-Kotchap a même fêté sa première cape lors du nul arraché par l'Allemagne à Wembley (3-3) en Ligue des Nations. L'ex-international Espoirs allemand (9 sélections) a « très, très bien évolué », selon les dires d'Hansi Flick, au point de gagner sa place avec l'Allemagne donc. Faire tranquillement son trou pour mieux s'installer sur le long terme, tel est sûrement l'objectif d'Armel Bella-Kotchap.

« Il peut en tout cas légitimement y aspirer. Le club m'a montré un très bon plan et j'ai la possibilité de travailler sur mes points faibles tous les jours. Le coach me fait confiance, la relation entre nous est très bonne et j'espère que ça va continuer comme ça », confiait récemment un Armel Bella-Kotchap épanoui, mais surtout vraiment prometteur. Alors que Southampton se déplace à l'Etihad Stadium pour y défier le double champion d'Angleterre en titre, Manchester City, ce samedi (16 heures), les amoureux du ballon rond auront une belle occasion de voir un peu plus l'une des sensations de ce début de saison à l'œuvre.