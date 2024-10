Brest - Leverkusen : Jonas Hofmann enrage après le penalty non sifflé

Jonas Hofmann l’a mauvaise. Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen n’a pas digéré le penalty non sifflé lors du match nul de l’équipe allemande contre le Stade Brestois (1-1), ce mercredi, en Ligue des champions. Fauché par Soumaïla Coulibaly dans la surface dans les ultimes secondes du temps réglementaire, l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach s’est écroulé dans la surface. Mais l’assistance vidéo a estimé que le défenseur brestois n’avait pas commis la moindre faute. Une décision que Hofmann a eu du mal à comprendre.

« Je suis du genre à devenir émotif lorsqu’il y a un sentiment d’injustice. Je le ressens toujours comme ça. Je ne sais pas comment on le voit sur les images. Tout dépend de la perspective. C’est peut-être pour cela qu’il n’est pas sorti, parce qu’il n’avait pas cette perspective. (…) Les personnes extérieures disent parfois, en voyant les images, qu’il n’y avait rien : il n’y avait rien. Je peux affirmer que je suis un type relativement honnête. Et quand on voit les penalties qu’il y a eu tous les deux lors de notre dernier match à domicile contre Francfort, c’était en tout cas un peu plus pour moi aujourd’hui », a déclaré Hofmann, après la rencontre, à la presse allemande. À l’issue de cette 3e journée de la phase de championnat de cette Ligue des champions, Brest et Leverkusen occupent respectivement la 5e et la 6e place du classement.