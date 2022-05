Villarreal : Arnaut Danjuma dans le viseur de Newcastle

Débarqué l'été dernier en provenance de Bournemouth contre un chèque de 24 millions d'euros, Arnaut Danjuma s'est très rapidement adapté à son nouvel environnement dans l'est de l'Espagne et plus particulièrement dans la province de Castellón. Sous la houlette de l'ancien coach du PSG Unai Emery, l'ailier gauche s'est ainsi progressivement imposé comme un élément moteur de l'attaque des Groguets. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée, l'international néerlandais (6 sélections, 2 buts) se distingue par une habileté des deux pieds, une technique au-dessus de la moyenne mais surtout une vivacité dévastatrice. De quoi attirer les convoitises.

Dans cette optique, The Sun indique, ce lundi, que les performances de Danjuma en Ligue des champions, en particulier, ont attiré l’attention de plusieurs écuries anglaises. Nouveau riche sur la planète football, Newcastle envisagerait, à ce titre, de s'offrir les services du Néerlandais. Le média britannique précise que les Magpies seraient prêts à envoyer 40 millions de livres sterling pour finaliser l'opération. Méfiance tout de même puisque dans ce dossier, Liverpool reste également à l'affût…