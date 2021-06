France - Allemagne : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est le grand jour ! Trois ans après avoir soulevé la deuxième Coupe du Monde de son histoire, l’équipe de France va tenter de remporter le troisième Euro, après les succès de 1984 et 2000. Mais la mission des hommes de Didier Deschamps s’annonce difficile. Car ils attaquent la compétition par du lourd : l’Allemagne, chez elle qui plus est. À Munich, les champions du monde en titre tenteront de faire tomber ceux de 2014.

Et pour y arriver, Deschamps pourra compter sur un onze type qui ne devrait pas réserver trop de surprises. Le capitaine Hugo Lloris gardera les cages. Devant, la défense tricolore sera sans doute composée par le quatuor Benjamin Pavard-Raphaël Varane-Presnel Kimpembe-Lucas Hernandez. À noter quand même que l’on suivra le cas du latéral gauche du Bayern, remplacé dès la mi-temps contre le Pays de Galles et la Bulgarie.

Deux onze de haut vol

L’entrejeu français sera animé par Paul Pogba, N’Golo Kanté et Adrien Rabiot. Le joueur de la Juventus était en balance avec le Munichois Corentin Tolisso, mais il semble en avoir terminé avec ses soucis physiques. Enfin, pas de surprise non plus avec l’attaque tricolore. Le trio Antoine Griezmann-Kylian Mbappé-Karim Benzema occupera la pointe de ce 4-3-3.

En face, c’est un 3-4-3 qui s’annonce. Manuel Neuer sera dans les buts avec, devant lui, un trio Matthias Ginter-Mats Hummels-Antonio Rüdiger. Joachim Löw devrait aligner un milieu de terrain très alléchant avec Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Kroos et Robin Gosens. Enfin, le revenant Thomas Müller devrait être aligné devant aux côtés de la fusée Serge Gnabry et du champion d’Europe Kai Havertz.

France - Allemagne : Jusqu’à 200€ OFFERTS en paris gratuits sur votre 1er dépôt. La victoire de l'Equipe de France peut vous rapporter 265€, celle de l’Allemagne 300€. Créez votre compte Winamax aujourd'hui pour profiter de cette offre.