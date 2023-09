Ajax Amsterdam-OM : un choc entre deux clubs en pleine tempête

La suite après cette publicité

Le 1er septembre, les clubs français engagés en coupe d’Europe ont enfin été fixés. Un peu à l’instar du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille n’a pas été gâté. Présent dans le groupe de l’Ajax Amsterdam, de la belle surprise Brighton et de l’AEK Athènes, le club phocéen n’a pas hérité de la poule la plus simple en Ligue Europa. Les partenaires de Pau Lopez auront du pain sur la planche, d’autant qu’ils vont débarquer en Hollande dans un contexte très compliqué. Marcelino n’est officiellement plus l’entraîneur de l’équipe première et la direction phocéenne (Longoria, Ribalta, Tessier, Iriondo) s’est mise en retrait suite à la réunion explosive avec les groupes de supporters.

Marseille arrive donc à Amsterdam sans ses dirigeants, ni son entraîneur, qui devrait être remplacé par le binôme Abardonado-Friio. Pas de quoi aborder ce choc avec confiance. Mais attention, car au petit jeu du club en crise, l’Ajax n’a rien à envier à l’OM. Certes, la saison vient à peine de reprendre, mais du côté des Lanciers, que l’OM affrontera le ce jeudi 21 septembre, on est très loin de l’équipe de 2019 qui avait enchanté l’Europe. À l’instar de Marseille, la formation chère à Clarence Seedorf doit faire face à des soucis sur et en dehors des terrains.

Sur le pré, les Lanciers ont disputé six matches officiels cette saison (4 en Eredivisie, 2 en Ligue Europa) et au-delà des résultats (2 victoires, 2 nuls, 2 défaites), c’est le niveau de jeu affiché qui inquiète déjà pas mal de monde. En championnat, le dernier match nul concédé face au Fortuna Sittard (0-0) avant la trêve internationale en a fait bondir plus d’un. Journaliste suiveur de l’Ajax, Mike Verweij a d’ailleurs témoigné de l’ambiance pesante dans son dernier podcast publié par De Telegraaf. « J’ai été approché par des gens qui me disaient : « Mike, au secours, que se passe-t-il ici ? » Cela ne sert à rien de citer des noms pour le moment. J’aimerais vraiment le faire, car cela donnerait plus de poids. Les gens de De Toekomst (le centre d’entraînement de l’Ajax, ndlr) sont vraiment à bout de nerfs. Les gens voient leur club rouler vers le gouffre à 120 km/h. »

Pour expliquer cette situation tendue, presque tous les témoignages ont pointé du doigt le mercato. Club reconnu pour lancer de jeunes pépites avant de les revendre au prix fort, l’Ajax ne peut pas conserver ses meilleurs éléments pendant de longues années. Mais ce club tremplin se voit aujourd’hui reprocher un turnover jugé trop important. Pour preuve, le témoignage de Mitchell Dijks. Parti de l’Ajax en 2018, le latéral de 30 ans faisait partie de l’équipe du Fortuna Sittard qui a accroché les hommes de Maurice Steijn. Et son constat est sans appel. « Je ne connaissais plus personne du tout. (…) Davy Klaassen est parti à la dernière minute (à l’Inter, ndlr). Je me disais que j’allais peut-être rencontrer un joueur que je connais, mais il ne restait tout simplement plus personne que je connaissais. Je sais que dans le monde du football, c’est comme ça. Les gens vont et viennent. Mais c’est une équipe complètement nouvelle. Je ne suis plus là-bas depuis cinq ans donc c’était étrange. (…) Pour être très honnête, nous avions déjà regardé le match de l’Ajax contre Ludogorets et vous voyez que ce n’est pas l’Ajax habituelle ».

Le mercato, source de tensions

Largement remaniée, l’équipe rouge et blanche est-elle victime d’un turnover trop important, notamment chez ses cadres (Dusan Tadic, Davy Klaassen, Edson Alvarez, Mohammed Kudus, Jurriën Timber entre autres) ? De retour à l’Ajax cet été, l’ancien Toulousain Branco van den Boomen a donné son sentiment. « Cela n’a rien à voir avec l’entraîneur, cela n’a rien à voir avec les joueurs. Cela concerne un nouveau processus et il est long. Nous avons tous du talent, sinon nous ne jouerions pas à l’Ajax. J’ai le sentiment que je peux vraiment m’améliorer et être vraiment un bon joueur pour l’Ajax. Cependant, il faut avoir des automatismes. Nous pouvons maintenant y travailler pendant deux semaines. Je me demande aussi pourquoi les choses se sont bien mieux passées lors de la préparation que maintenant. Mais je n’ai pas la réponse. La seule chose qui pourrait y être pour quelque chose, c’est que j’avais de très bonnes relations avec Mohammed Kudus (vendu depuis à West Ham, ndlr). Contre Héraclès, vous avez vu que je le cherchais souvent et que les choses allaient mieux. »

Et comme si cela ne suffisait pas, des tensions sont largement palpables entre le coach Maurice Steijn et son supérieur Sven Mislintat. À l’issue du match contre le Fortuna Sittard, le premier cité a publiquement déclaré qu’il n’avait pas réclamé plusieurs de ses recrues estivales. « Nous avons conclu des accords clairs entre nous lors de la préparation. Sven (Mislintat) est responsable des joueurs et je lui indique quels postes nous devrions renforcer. Il est arrivé avec tous les joueurs. Bien sûr, je peux très bien vivre avec un joueur comme Sutalo (recruté cet été au Dinamo Zagreb, ndlr), mais nous avions présenté nos idées, et lui (Mislintat, ndlr) a fait des choix différents. » Un discours qui tranche avec les propos tenus par Mislintat quelques heures plus tôt dans les colonnes d’Algemeen Dagblad.

L’Ajax n’y arrive plus

« La plupart des joueurs que nous avons recrutés figuraient sur la liste des éléments ciblés. Tous les joueurs n’ont pas été ceux qui avaient été recommandés, mais ce n’est pas non plus leur travail (à Steijn et son staff, ndlr). Ils doivent créer des listes parallèles. Nous nous en servons, ainsi que de mon réseau et de l’avis de Maurice. Ensuite, nous examinons tout cela ensemble et nous prenons une décision. » Au bord de l’implosion, l’Ajax pensait profiter de la trêve internationale pour tenter de redresser la tête, sous peine de sombrer davantage. Car après cette coupure, le calendrier s’annonçait démentiel (Twente le 17/09, l’OM le 21/09 et Feyenoord le 24/09).

Hélas, la tendance ne fait que se confirmer. Battus ce week-end 3-1 par Twente, les joueurs de l’Ajax s’enfoncent dans la crise et au classement d’Eredivisie (12e). « Nous avions clairement indiqué que Twente était dangereux avec des joueurs qui plongent dans les espaces et, en l’espace d’une minute, c’est ce qu’il s’est produit. C’est ce que j’appelle de la naïveté. (…) On ne peut rien faire d’autre que de revenir sur tout, de se parler, de s’entraîner et de préparer l’équipe pour jeudi. Nous essayons de nous remettre les idées en place », a déclaré Steijn, avant de conclure par un message pour les recrues estivales. « J’ai trouvé que c’était trop fade et médiocre dans l’ensemble ». Nul ne sait s’il s’agissait d’une attaque envers ses renforts ou d’un tacle indirect envers Mislintat.

Sven Mislintat, brouillé avec Steijn et accusé de conflits d’intérêts

Le cas du directeur du football de l’Ajax est d’ailleurs devenu une réelle source de problèmes ces derniers jours. La raison ? Outre ses relations difficiles avec l’entraîneur de l’équipe première, ce dernier est soupçonné d’avoir réalisé des transferts douteux hors de prix dans le but d’empocher de l’argent via sa société Matchmetrics GmbH. Pour être plus clair, Mislintat est accusé de conflit d’intérêts et donc de privilégier sa société au moment de recruter des joueurs. Un scandale révélé ces dernières heures par le média batave NOS, qui a poussé l’Ajax à réagir officiellement ce mercredi en annonçant l’ouverture d’une enquête sur son directeur du football.

«Avant la nomination du directeur du football Sven Mislintat, l’AFC Ajax NV avait été informé par lui de sa participation dans Matchmetrics GmbH. Des accords contractuels ont été conclus à ce sujet entre le club et Mislintat à l’époque. La direction du club a été interrogée sur une participation qu’AKA Global GmbH, une société de conseil pour athlètes professionnels, aurait acquise dans Matchmetrics. L’Ajax n’en était pas conscient. Depuis qu’un joueur signé par l’Ajax a été assisté par AKA Global cet été, le club étudie cette question plus en profondeur et est assisté par des conseillers externes. Une enquête externe indépendante sera également menée par un juricomptable. Sven Mislintat a déclaré qu’il coopérerait pleinement, notamment en partageant toute la documentation pertinente». Touchés tous les deux par des tempêtes en interne, l’Ajax et l’OM vont se rencontrer dans une ambiance plus que spéciale.